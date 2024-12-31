Осталось острие клинка Ирана

Иранская «Ось сопротивления» рушится. И в этих условиях возникают вопросы: останутся ли хуситы в одиночестве, сохранят ли связи с Ираном или же найдут себе нового покровителя? Йеменские хуситы сегодня представляют собой острие клинка иранской «Оси сопротивления». И пусть сам этот клинок сегодня выщерблен и затуплен – острие его по-прежнему остается вполне себе исправным и способным наносить разящие уколы.

Такое впечатление, что хуситы демонстративно показывают, что на израильские и американские воздушные атаки им наплевать – и они не намерены снижать интенсивность своих атак, что их арсеналы ракет и беспилотников – безграничны, и вообще – ну и что вы нам сделаете. Их лозунг – «смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям и победа исламу»! Их руководство заявляет, что йеменские повстанцы готовы к «длительной войне» против Израиля и его союзников: «Наша борьба против нацистского сионистского образования глубоко укоренена в наших убеждениях. Мы хорошо осознаем тот факт, что эта кампания является священным и религиозным долгом, требующим огромных жертв». С тех пор, как они активно вышли на международную арену, а это было более 9 лет назад, они сумели выстоять против интервенции Саудовской Аравии, более того, заставили королевство вывести свои войска, хотя техническое превосходство саудитов было подавляющим.

Они сумели в горах северного Йемена создать целую систему заглубленных в скалы пусковых установок, неуязвимых для бомбардировок с воздуха. Причем качество изготавливаемых ими ракет и беспилотных летательных аппаратов выше, чем у ХАМАС и «Хезболла». При этом обнаружить их склады и ликвидировать руководство группировки гораздо сложнее, чем это было сделано израильтянами в секторе Газа, Ливане и Иране. И, наконец, хуситы не восприимчивы к людским потерям. Более того, они заранее настроены на них – и это не та причина, по которой они могут прекратить борьбу. Мобилизационный резерв у них просто огромен и потери их не пугают, они заранее внесли их в «допустимые издержки». Прибавьте к этому, что Йемен – это огромный региональный черный рынок оружия, где при желании и наличии финансовых возможностей можно купить все что угодно – от старых «калашниковых» до новейших дронов. А специалистов, которые могут ими управлять или изготавливать сложные и качественные ракетные системы, на Ближнем Востоке хоть пруд пруди, за хорошие деньги вполне можно нанять нужное количество.

И как с ними бороться? Одними бомбардировками здесь не управишься. Нужна комплексная операция, нужна блокада морских коммуникаций – и еще много что нужно, что не организовать сразу. И уж совершенно необходимо подключать правительство Южного Йемена и возвращать хуситам статус «террористической организации», который был снят с них при Байдене с введением соответствующих санкций. Реализация всего этого комплекса военно-политических мер возможна только после официального вступления Трампа в должность, да и то не сразу, а после предварительной подготовки, которая займет несколько месяцев. А пока хуситы вполне могут протянуть на старых запасах – да и не факт, что иранцы разорвут с ними отношения. Ведь эта система еще работает, и у Тегерана волне может возникнуть искушение сыграть этот козырь в диалоге с США и Европой, почему бы и нет. Еще одной неиллюзорной опасностью является то, что в игру может вступить Россия. С ее нынешним товаром на глобальном Юге – продаже нестабильности везде и всюду – она вполне может поиграться с хуситами, передав им некоторые системы противокорабельных ракет, запасы которых у нее практически не тронуты.