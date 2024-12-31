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Осталось острие клинка Ирана

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Икрам Нур, автор haqqin.az
12:00 2340

Иранская «Ось сопротивления» рушится. И в этих условиях возникают вопросы: останутся ли хуситы в одиночестве, сохранят ли связи с Ираном или же найдут себе нового покровителя?

Йеменские хуситы сегодня представляют собой острие клинка иранской «Оси сопротивления». И пусть сам этот клинок сегодня выщерблен и затуплен – острие его по-прежнему остается вполне себе исправным и способным наносить разящие уколы.

Хуситы не восприимчивы к людским потерям. Более того, они заранее настроены на них – и это не та причина, по которой они могут прекратить борьбу

Такое впечатление, что хуситы демонстративно показывают, что на израильские и американские воздушные атаки им наплевать – и они не намерены снижать интенсивность своих атак, что их арсеналы ракет и беспилотников – безграничны, и вообще – ну и что вы нам сделаете.

Их лозунг – «смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям и победа исламу»! Их руководство заявляет, что йеменские повстанцы готовы к «длительной войне» против Израиля и его союзников: «Наша борьба против нацистского сионистского образования глубоко укоренена в наших убеждениях. Мы хорошо осознаем тот факт, что эта кампания является священным и религиозным долгом, требующим огромных жертв».

С тех пор, как они активно вышли на международную арену, а это было более 9 лет назад, они сумели выстоять против интервенции Саудовской Аравии, более того, заставили королевство вывести свои войска, хотя техническое превосходство саудитов было подавляющим.

Хуситы выстояли даже против наземного вторжения Саудовской Аравии

Они сумели в горах северного Йемена создать целую систему заглубленных в скалы пусковых установок, неуязвимых для бомбардировок с воздуха. Причем качество изготавливаемых ими ракет и беспилотных летательных аппаратов выше, чем у ХАМАС и «Хезболла». При этом обнаружить их склады и ликвидировать руководство группировки гораздо сложнее, чем это было сделано израильтянами в секторе Газа, Ливане и Иране.

И, наконец, хуситы не восприимчивы к людским потерям. Более того, они заранее настроены на них – и это не та причина, по которой они могут прекратить борьбу. Мобилизационный резерв у них просто огромен и потери их не пугают, они заранее внесли их в «допустимые издержки».

Прибавьте к этому, что Йемен – это огромный региональный черный рынок оружия, где при желании и наличии финансовых возможностей можно купить все что угодно – от старых «калашниковых» до новейших дронов. А специалистов, которые могут ими управлять или изготавливать сложные и качественные ракетные системы, на Ближнем Востоке хоть пруд пруди, за хорошие деньги вполне можно нанять нужное количество.

Йемен - это огромный региональный черный рынок оружия, где при желании и наличии финансовых возможностей можно купить все что угодно – от старых «калашниковых» до новейших дронов

И как с ними бороться? Одними бомбардировками здесь не управишься. Нужна комплексная операция, нужна блокада морских коммуникаций – и еще много что нужно, что не организовать сразу. И уж совершенно необходимо подключать правительство Южного Йемена и возвращать хуситам статус «террористической организации», который был снят с них при Байдене с введением соответствующих санкций.

Реализация всего этого комплекса военно-политических мер возможна только после официального вступления Трампа в должность, да и то не сразу, а после предварительной подготовки, которая займет несколько месяцев. А пока хуситы вполне могут протянуть на старых запасах – да и не факт, что иранцы разорвут с ними отношения. Ведь эта система еще работает, и у Тегерана волне может возникнуть искушение сыграть этот козырь в диалоге с США и Европой, почему бы и нет.

Еще одной неиллюзорной опасностью является то, что в игру может вступить Россия. С ее нынешним товаром на глобальном Юге – продаже нестабильности везде и всюду – она вполне может поиграться с хуситами, передав им некоторые системы противокорабельных ракет, запасы которых у нее практически не тронуты.

И как с ними бороться Трампу? Одними бомбардировками здесь не управишься. Нужна комплексная операция, нужна блокада морских коммуникаций – и еще много что нужно, что не организовать сразу

И не то чтобы это имело какой-то практический и прикладной смысл, нет, в последнее время Кремль так часто демонстрировал неадекватность оценок и поступков, что ничему уже не приходится удивляться.

Хуситы становятся все более серьезной проблемой. И главная проблема заключается в том, что если в ближайшие год-полтора их разгромить не удастся, то эта проблема станет еще больше.

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