AzerGold порадовало детей праздничными подарками

Ведущая горнодобывающая компания страны AzerGold в преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира осуществила еще одну благотворительную инициативу.

При совместной организации акционерного общества и Исполнительной власти Дашкесанского района была организована праздничная акция, охватившая все села и поселки Дашкесанского района.

В рамках акции в первую очередь детям шехидов и инвалидов Отечественной войны, и детям из малоимущих семей была представлена книга сказок "В поисках золота", изданная по инициативе AzerGold с целью повышения интереса детей к различным профессиям в горнодобывающей отрасли, а также подарки с различными видами сладостей и игрушек которых подарил образ Деда Мороза. Цель данной акции порадовать детей праздничными подарками, подарить им хорошее настроение.

Отметим, что данная акция была проведена в рамках политики AzerGold по социальному воздействию и ответственности. В рамках социальных инициатив, реализуемых в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе, основной зоне деятельности акционерного общества, организация данного вида акций будет продолжена и в дальнейшем.