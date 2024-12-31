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В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
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В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению

Пашинян о «реальной» Армении

12:26 1640

Премьер-министр Никол Пашинян заявил об идеологии «реальной» Армении, границы которой совпадают с Армянской ССР.

«Реальная Армения, Республика Армения площадью 29 743 квадратных километра (территория Армянской ССР), должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина Республики Армения», — заявил Пашинян.

Армянский премьер выразил мнение, что государство должно быть инструментом для обеспечения благополучия и счастья своих граждан.

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