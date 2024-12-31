Главе Пентагона не позволили освободить от казни организаторов теракта 2001 года

Военный апелляционный суд США отказал главе Пентагона Ллойду Остину в оспаривании возможной сделки с организаторами терактов 11 сентября 2001 года. Как сообщила во вторник газета The Washington Post, ее условия предусматривают замену смертной казни пожизненным тюремным заключением в случае признания ими своей вины.

Согласно решению судебной инстанции, Остин имеет полномочия запрещать судьям заключать досудебные соглашения с обвиняемыми от лица американского правительства, однако он не может аннулировать подобные сделки постфактум. Суд указал, что обвиняемые уже признали вину, что ограничивает проведение в их отношении дальнейших судебных разбирательств.

Высокопоставленный источник издания в Пентагоне в конфиденциальной беседе указал, что военное ведомство и Министерство юстиции изучает это дело и прорабатывает возможные варианты действий. Во вторник правительство США подало ходатайство с требованием перенести слушания о признании вины главного организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда с 6 на 27 января, чтобы дать американским чиновникам "возможность определить, стоит ли добиваться смягчения [наказания]".

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что Халид Шейх Мохаммед и двое его сообщников согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением. Все трое содержатся в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе. Позднее шеф Пентагона заявил, что лично рассмотрит сделку с тремя обвиняемыми, и аннулировал достигнутое без его ведома досудебное соглашение.