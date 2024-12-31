USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
Новость дня
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению

Главе Пентагона не позволили освободить от казни организаторов теракта 2001 года

12:41 922

Военный апелляционный суд США отказал главе Пентагона Ллойду Остину в оспаривании возможной сделки с организаторами терактов 11 сентября 2001 года. Как сообщила во вторник газета The Washington Post, ее условия предусматривают замену смертной казни пожизненным тюремным заключением в случае признания ими своей вины.

Согласно решению судебной инстанции, Остин имеет полномочия запрещать судьям заключать досудебные соглашения с обвиняемыми от лица американского правительства, однако он не может аннулировать подобные сделки постфактум. Суд указал, что обвиняемые уже признали вину, что ограничивает проведение в их отношении дальнейших судебных разбирательств.

Высокопоставленный источник издания в Пентагоне в конфиденциальной беседе указал, что военное ведомство и Министерство юстиции изучает это дело и прорабатывает возможные варианты действий. Во вторник правительство США подало ходатайство с требованием перенести слушания о признании вины главного организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда с 6 на 27 января, чтобы дать американским чиновникам "возможность определить, стоит ли добиваться смягчения [наказания]".

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что Халид Шейх Мохаммед и двое его сообщников согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением. Все трое содержатся в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе. Позднее шеф Пентагона заявил, что лично рассмотрит сделку с тремя обвиняемыми, и аннулировал достигнутое без его ведома досудебное соглашение.

Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии главная тема
12:56 1406
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв, все еще актуально
31 декабря 2024, 13:42 6257
Осталось острие клинка Ирана
Осталось острие клинка Ирана наш комментарий
12:00 2347
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению видео; обновлено 00:23
00:23 10600
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
31 декабря 2024, 18:39 12757
Россия потеряла 420 тысяч солдат
Россия потеряла 420 тысяч солдат
11:14 3493
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
03:57 10235
Курды пришли к новым властям Сирии
Курды пришли к новым властям Сирии
01:04 7816
Грандиозный фейерверк в Баку
Грандиозный фейерверк в Баку
00:55 5926
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 14049
Протестный Новый год в Тбилиси
Протестный Новый год в Тбилиси обновлено 01:19
01:19 4684

ЭТО ВАЖНО

Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии главная тема
12:56 1406
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв, все еще актуально
31 декабря 2024, 13:42 6257
Осталось острие клинка Ирана
Осталось острие клинка Ирана наш комментарий
12:00 2347
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению видео; обновлено 00:23
00:23 10600
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
31 декабря 2024, 18:39 12757
Россия потеряла 420 тысяч солдат
Россия потеряла 420 тысяч солдат
11:14 3493
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
03:57 10235
Курды пришли к новым властям Сирии
Курды пришли к новым властям Сирии
01:04 7816
Грандиозный фейерверк в Баку
Грандиозный фейерверк в Баку
00:55 5926
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 14049
Протестный Новый год в Тбилиси
Протестный Новый год в Тбилиси обновлено 01:19
01:19 4684
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться