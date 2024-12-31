Зеленский назначил этнического азербайджанца главой военной администрации Киева
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко с занимаемой должности и назначил на его место Тимура Ткаченко.
Ткаченко 35 лет. Он родился 18 августа 1989 года в Киеве. В 2013 году окончил Киевский национальный университет (КНУ) им. Тараса Шевченко по специальности «международная экономика». В 2019 году в том же вузе он получил диплом по специальности «правоведение».
Ткаченко – член наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024-го работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
Тимур Ткаченко – активный член Конгресса азербайджанцев Украины, представитель от Украины Совета старейшин Азербайджана, сын покойного Фирудина Мамедова, родом из Шамкирского района Азербайджана.