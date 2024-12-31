Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии

Мои руки не запятнаны ничьей кровью, и я не крал ничьи деньги, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси военным лидерам и журналистам через неделю после падения режима Башара Асада в Сирии. Странно ведет себя египетский президент после падения сирийского режима. В конце концов, не его свергли, в Египте протестная активность, за исключением Каира, не слишком уж и высока, больше фейков, чем реальности. Даже вот новую столицу, на которую уже израсходовали 58 миллиардов долларов и потратят еще в два раза больше, торжественно открыли. А фельдмаршала ас-Сиси все что-то беспокоит, что-то не дает покоя. И фраза «вы же не хотите, чтобы у нас было как в Сирии и Ираке?» - стала наиболее часто используемой в официальных СМИ.

А тут еще на днях руководители Главной разведывательной службы Египта и Агентства национальной безопасности провели встречи с представителями сирийской общины в Египте, на которой прямо предупредили: «Радоваться падению Асада можно, но только на кухнях, а не на улицах. Оставайтесь в своих домах и сообщайте о любых потенциальных уличных акциях. В противном случае арест и депортация». Словом, если сформулировать нынешний мейнстрим правительственных органов и масс-медиа, то можно уложиться в пару предложений: «Ас-Сиси не Асад, и египтяне не должны идти по стопам сирийцев, за несколько дней сбросивших свой режим». Иными словами, «не надо раскачивать лодку», призывает египетский официоз египтян, каждый четвертый или пятый из которых, более точные цифры не доступны, проживает за чертой бедности. Новая египетская столица – это, конечно, что-то масштабное, наверное, хорошо. Поскольку Каир перенаселен, в архитектурном и историческом плане представляет собой что-то совершенно эклектичное, вспомним Олдриджа с его «историей семи Каиров», и это, не говоря о том, в каком состоянии находится там инфраструктура – строительство «Нового Каира», возможно, и благо. Но когда это благо стоит почти 60 миллиардов, которые достались компаниям египетской армии, и которые те, в свою очередь, передали на субподряд китайцам, а бюджет не получил ни пиастра – возникают вопросы.

Один президентский дворец обошелся в 150 миллиардов египетских фунтов, около 3 миллиардов долларов – сумма, вполне достаточная, чтобы вывести из бедности около 55 миллионов египтян – вопросы возникают тем более. Ни один из мегапроектов ас-Сиси не принес Египту тех выгод, о которых много говорил президент. Что по итогу от их запуска видит простой египтянин? Фигуру из трех пальцев и постоянные заявления властей: «Просим отнестись с пониманием, вот закончим и сразу станет гораздо лучше. Причем всем и сразу. А пока терпите, обходитесь минимум продуктов, которые с каждым днем дорожают». И сколько египтяне протерпят? Ас-Сиси надеется на то, что его поддерживают саудиты, эмираты и отчасти США. Отчасти потому, как в Вашингтоне весьма настороженно относятся к тому, с какой душевной широтой Каир пускает в свою экономику Китай. Последняя сделка с приобретением Египтом вместо американских истребителей - китайских - наверняка заставила американцев, мягко говоря, пересмотреть тезис о том, что Каир является таким уж надежным союзником США, как это было принято считать до сих пор.