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Российские зеки будут умирать в Украине бесплатно

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Правительство России изменило порядок единовременных выплат для граждан, которые заключили контракт с Минобороны для отправки на войну в Украину. Теперь такая выплата не положена лицам, которые подписали контракт, находясь в тюрьме или колонии.

Премьер России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 28 декабря. Документ был опубликован на портале правовых актов 30 декабря и вступит в силу 1 января 2025 года.

Возможность освободиться от уголовного преследования с помощью военного контракта появилась у осужденных в 2023 году. В марте 2024 года Госдума приняла закон, который позволяет освободить от ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

Президент России Владимир Путин ввел федеральные единовременные выплаты для воюющих в Украине контрактников в ноябре 2022 года. В июле 2024 года их размер был увеличен до 400 тысяч рублей. Региональные власти также выплачивают дополнительные средства: в некоторых субъектах выплаты превышают федеральные. Например, в Москве контрактники получают 1,9 млн рублей.

По данным заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, с начала года контракты на службу в вооруженных силах подписали около 440 тысяч человек. Ежедневно заключается порядка 1,2 тысячи контрактов.

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