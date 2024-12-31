О чем напуганный ас-Сиси просил Эрдогана?

Как уже сообщал haqqin.az со ссылкой на свои источники в Анкаре, после того как повстанцы захватили власть в Сирии, правительство Египта обратилось к Турции за содействием с целью предотвратить распространение волнений в Сирии на Каир и наладить отношения с новым правительством в Дамаске. В частности, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приложил особые усилия, чтобы лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в саммите стран D-8 и прилетел 19 декабря в Каир.

Секретные переговоры с Эрдоганом Ас-Сиси встретил Эрдогана в недавно построенном президентском дворце, который обошелся Египту в 3 миллиарда долларов. Хотя подробности закрытой встречи Эрдогана и ас-Сиси по сирийскому вопросу остаются неизвестными, опасения египетского президента понятны, учитывая, что исторически Египет является эпицентром революционных волнений на Ближнем Востоке. Напомним, что в ходе «арабской весны» 2010 года, направленной против диктаторских режимов на Ближнем Востоке, ключевую роль играли движения, произошедшие от египетской организации «Братья-мусульмане», основанной в сороковых годах ХХ века Хасаном аль-Банной. Именно «Братья-мусульмане» смели 30-летний режим президента Хосни Мубарака. В 2012 году лидер этого движения Мухаммед Мурси стал первым в истории Египта демократически избранным президентом. Но уже через год Мурси был свергнут в результате военного переворота, организованного ныне действующим президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Этот переворот вошел в политическую историю Египта как «резня на площади Рабиа» и привел к гибели более трех с половиной тысяч человек. А согласно данным авторитетных западных организаций, с момента прихода ас-Сиси к власти в Египте были казнены более 3.000 человек. Но, даже несмотря на столь ужасающий бэкграунд, через неделю после свержения Башара Асада президент Египта удивил многих, публично заявив: «Мои руки не запятнаны кровью, и я не крал чужие деньги».

Страхи, пропаганда и аресты беженцев По мнению политических аналитиков, заявления Абдель Фаттаха ас-Сиси отражают его неуверенность в будущем своего режима. Вероятно, осознавая, что после ухода Асада он стал наиболее авторитарным лидером арабского мира, президент Египта пытается любыми средствами удержать власть. Согласно отчетам международных организаций, в настоящий момент в египетских тюрьмах содержится более 65 тысяч политических заключенных, а пытки и издевательства над ними превратились в интегральную часть государственной политики. С первых дней после свержения режима Башара Асада проправительственные египетские СМИ и высокопоставленные политики этой страны активно транслируют тезис: «Ас-Сиси не Асад, и египтяне не должны следовать примеру сирийских повстанцев». 23 декабря государственные медиа Египта опубликовали видеоматериал с «нарезкой» из старых выступлений ас-Сиси, в которых он заявлял: «Они [оппозиция] выполнили свою миссию в Сирии, разрушили эту страну, а теперь их цель — расчленить Египет». В последние дни проправительственные аккаунты в социальных сетях публикуют под хэштегом #СтранаНародАрмия десятки тысяч сообщений, утверждая, что сирийские события в Египте не повторятся.