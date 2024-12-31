О чем напуганный ас-Сиси просил Эрдогана?
Как уже сообщал haqqin.az со ссылкой на свои источники в Анкаре, после того как повстанцы захватили власть в Сирии, правительство Египта обратилось к Турции за содействием с целью предотвратить распространение волнений в Сирии на Каир и наладить отношения с новым правительством в Дамаске.
В частности, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приложил особые усилия, чтобы лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в саммите стран D-8 и прилетел 19 декабря в Каир.
Секретные переговоры с Эрдоганом
Ас-Сиси встретил Эрдогана в недавно построенном президентском дворце, который обошелся Египту в 3 миллиарда долларов.
Хотя подробности закрытой встречи Эрдогана и ас-Сиси по сирийскому вопросу остаются неизвестными, опасения египетского президента понятны, учитывая, что исторически Египет является эпицентром революционных волнений на Ближнем Востоке.
Напомним, что в ходе «арабской весны» 2010 года, направленной против диктаторских режимов на Ближнем Востоке, ключевую роль играли движения, произошедшие от египетской организации «Братья-мусульмане», основанной в сороковых годах ХХ века Хасаном аль-Банной. Именно «Братья-мусульмане» смели 30-летний режим президента Хосни Мубарака. В 2012 году лидер этого движения Мухаммед Мурси стал первым в истории Египта демократически избранным президентом. Но уже через год Мурси был свергнут в результате военного переворота, организованного ныне действующим президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Этот переворот вошел в политическую историю Египта как «резня на площади Рабиа» и привел к гибели более трех с половиной тысяч человек. А согласно данным авторитетных западных организаций, с момента прихода ас-Сиси к власти в Египте были казнены более 3.000 человек.
Но, даже несмотря на столь ужасающий бэкграунд, через неделю после свержения Башара Асада президент Египта удивил многих, публично заявив: «Мои руки не запятнаны кровью, и я не крал чужие деньги».
Страхи, пропаганда и аресты беженцев
По мнению политических аналитиков, заявления Абдель Фаттаха ас-Сиси отражают его неуверенность в будущем своего режима. Вероятно, осознавая, что после ухода Асада он стал наиболее авторитарным лидером арабского мира, президент Египта пытается любыми средствами удержать власть. Согласно отчетам международных организаций, в настоящий момент в египетских тюрьмах содержится более 65 тысяч политических заключенных, а пытки и издевательства над ними превратились в интегральную часть государственной политики.
С первых дней после свержения режима Башара Асада проправительственные египетские СМИ и высокопоставленные политики этой страны активно транслируют тезис: «Ас-Сиси не Асад, и египтяне не должны следовать примеру сирийских повстанцев».
23 декабря государственные медиа Египта опубликовали видеоматериал с «нарезкой» из старых выступлений ас-Сиси, в которых он заявлял: «Они [оппозиция] выполнили свою миссию в Сирии, разрушили эту страну, а теперь их цель — расчленить Египет».
В последние дни проправительственные аккаунты в социальных сетях публикуют под хэштегом #СтранаНародАрмия десятки тысяч сообщений, утверждая, что сирийские события в Египте не повторятся.
Экономический застой и рост числа заключенных в Египте сопровождаются многолетней пропагандистской промывкой мозгов, основанной на страхе перед последствиями гражданской войны в Сирии.
Однако после революционных событий в Сирии даже те египетские СМИ, которые позиционируют себя как независимые, хотя и поддерживают президента, демонстрируют неподдельную обеспокоенность. Против лидера сирийских повстанцев Ахмада аль-Шараа развернута кампания демонизации, в ходе которой его изображают как смертельную угрозу для народов Сирии и Египта.
В Каире, где сирийская община вышла на улицы, чтобы отпраздновать свержение диктатора Башара Асада, десятки человек были задержаны за проведение несанкционированных акций.
Эксперты отмечают символическое значение для Ближнего Востока краха режима Асада и его сходство с правлением ас-Сиси. В частности, они напоминают, что во время захвата повстанцами Алеппо Башар Асад на 50 процентов увеличил зарплаты военнослужащим своей армии, что, впрочем, не помогло остановить наступление повстанцев на Дамаск.
В Египте также около 60 процентов национальной экономики контролируется военными, что делает крупнейшую страну арабского мира крайне зависимой от армии. Примерно в такой же степени, в какой Асад зависел от военной поддержки России и Ирана.
Однако последние события в Сирии стали для президента Египта наглядным уроком, в соответствии с которым даже наличие мощных союзников порой бессильно в противостоянии с восставшим обществом.