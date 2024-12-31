Гальшиот призвал деятелей искусства Азербайджана к борьбе

Всемирно известный датский скульптор Йенс Гальшиот призвал деятелей искусства Азербайджана присоединиться к борьбе за справедливость и гуманизм в мире. Отметим, что статуи Гальшиота украшают площади и скверы десятков крупнейших городов мира. Одна из них, «Столп позора», установленная в Гонконге, посвящена жертвам трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также большой резонанс в мире вызвала статуя беременной девушки «Во имя Бога», задуманная Гальшиотом как обвинительный акт против регрессивной политики церкви в отношении секса и сексуального образования. А коллекция медных скульптур «Акт балансировки», изображающая человеческие фигуры, пытающиеся удержаться на шестах из высокоуглеродистого волокна, стала логотипом мероприятий в рамках «Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН».

В галерею образов талантливого датского скульптора входят композиции «550+1», посвященная проблемам торговли людьми и проституции, и «Покончить с бездомностью», состоящая из тринадцати бронзовых скульптур городских бомжей. В рамках кампании «Европейский год борьбы с бедностью и социальной изоляцией» творения Йенса Гальшиота выставлялись в различных европейских столицах. По мнению критиков, одной из наиболее известных работ Гальшиота является состоящая из 70 медных скульптур плавучая арт-инсталляция «Корабль беженцев», установленная на борту старого датского рыболовного судна M/S Anton. Йенс Гальшиот — художник-экспозиционер, экспериментирующий между искусством инсталляции и уличным дизайном, связанным с социальной скульптурой, символизмом и модерном. Датчанин вносит весомый вклад в борьбу с несправедливостью в мире, устанавливая скульптуры в разных странах, в основном, за свой счет. Основанное им движение «Искусство в защиту гуманизма» (AIDOH) получило всемирную известность своими инсталляциями, отображающими крупнейшие мировые события.

Бакинцы могли увидеть и оценить знаменитую скульптуру Гальшиота «Выживает жирнейший» (Survival of the fattest), которую автор посвятил политике двойных стандартов. Скульптура изможденного африканца, несущего огромную белую женщину с весами, символизирует неравномерное распределение мировых ресурсов, а ее название – это парафраз знаменитого высказывания Чарльза Дарвина «Выживает сильнейший». «Посетив Баку, я открыл для себя замечательную европейскую страну Азербайджан, его гостеприимный народ и великолепную архитектуру, - сказал Йенс Гальшиот в интервью haqqin.az. - Я родом из страны на севере Европы, где заводы и электростанции производят десятки тысяч тонн углерода, который приводит к глобальному потеплению на нашей планете. И я не понимаю, почему за создание парникового эффекта должны отвечать такие бедные страны, как, например, Бангладеш, которые меньше всего влияют на климат. Сейчас богатые государства, с одной стороны, предлагают делить с бедными странами ответственность за глобальное изменение климата, а с другой - отказываются помогать странам «третьего мира». Это в высшей степени несправедливо, и таких примеров двойных стандартов очень много. Я создаю искусство таким, каким вижу мир, а мои скульптуры — это зеркало, в которых отражается несправедливость, царящая в мире. Думаю, людям искусства давно уже пора объединиться, чтобы посредством творчества сделать человечество более гуманным и справедливым.