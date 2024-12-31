Гальшиот призвал деятелей искусства Азербайджана к борьбе
Всемирно известный датский скульптор Йенс Гальшиот призвал деятелей искусства Азербайджана присоединиться к борьбе за справедливость и гуманизм в мире.
Отметим, что статуи Гальшиота украшают площади и скверы десятков крупнейших городов мира. Одна из них, «Столп позора», установленная в Гонконге, посвящена жертвам трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Также большой резонанс в мире вызвала статуя беременной девушки «Во имя Бога», задуманная Гальшиотом как обвинительный акт против регрессивной политики церкви в отношении секса и сексуального образования. А коллекция медных скульптур «Акт балансировки», изображающая человеческие фигуры, пытающиеся удержаться на шестах из высокоуглеродистого волокна, стала логотипом мероприятий в рамках «Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН».
В галерею образов талантливого датского скульптора входят композиции «550+1», посвященная проблемам торговли людьми и проституции, и «Покончить с бездомностью», состоящая из тринадцати бронзовых скульптур городских бомжей.
В рамках кампании «Европейский год борьбы с бедностью и социальной изоляцией» творения Йенса Гальшиота выставлялись в различных европейских столицах. По мнению критиков, одной из наиболее известных работ Гальшиота является состоящая из 70 медных скульптур плавучая арт-инсталляция «Корабль беженцев», установленная на борту старого датского рыболовного судна M/S Anton.
Йенс Гальшиот — художник-экспозиционер, экспериментирующий между искусством инсталляции и уличным дизайном, связанным с социальной скульптурой, символизмом и модерном. Датчанин вносит весомый вклад в борьбу с несправедливостью в мире, устанавливая скульптуры в разных странах, в основном, за свой счет. Основанное им движение «Искусство в защиту гуманизма» (AIDOH) получило всемирную известность своими инсталляциями, отображающими крупнейшие мировые события.
Бакинцы могли увидеть и оценить знаменитую скульптуру Гальшиота «Выживает жирнейший» (Survival of the fattest), которую автор посвятил политике двойных стандартов. Скульптура изможденного африканца, несущего огромную белую женщину с весами, символизирует неравномерное распределение мировых ресурсов, а ее название – это парафраз знаменитого высказывания Чарльза Дарвина «Выживает сильнейший».
«Посетив Баку, я открыл для себя замечательную европейскую страну Азербайджан, его гостеприимный народ и великолепную архитектуру, - сказал Йенс Гальшиот в интервью haqqin.az. - Я родом из страны на севере Европы, где заводы и электростанции производят десятки тысяч тонн углерода, который приводит к глобальному потеплению на нашей планете. И я не понимаю, почему за создание парникового эффекта должны отвечать такие бедные страны, как, например, Бангладеш, которые меньше всего влияют на климат. Сейчас богатые государства, с одной стороны, предлагают делить с бедными странами ответственность за глобальное изменение климата, а с другой - отказываются помогать странам «третьего мира». Это в высшей степени несправедливо, и таких примеров двойных стандартов очень много.
Я создаю искусство таким, каким вижу мир, а мои скульптуры — это зеркало, в которых отражается несправедливость, царящая в мире. Думаю, людям искусства давно уже пора объединиться, чтобы посредством творчества сделать человечество более гуманным и справедливым.
Замечательно, что Азербайджан, будучи нефтегазодобывающей страной, строит солнечные электростанции и развивает ветроэнергетику. Это – реальный вклад в будущее нашей планеты».
В ходе пребывания в Баку Йенс Гальшиот посетил ряд музеев и художественных галерей, где ознакомился с работами азербайджанских скульпторов.
«Особенно мне понравилась аура Ичеришехер, - признался датский скульптор. - Это место и вообще архитектура Баку вызывает желание писать стихи, создать какую-нибудь особенную скульптуру или придумать красивый танец. Очень радует, что в азербайджанской столице много замечательных бронзовых скульптур. Они превосходны и по-настоящему украшают Баку».
Восторгаясь азербайджанской культурой, Йенс Гальшиот заявил, что глобальными проблемами должны заниматься не только политики, но и люди искусства, которые могут влиять на политические решения.
«Я не говорю, что искусство не может изменить мир, но утверждаю, что искусство может создать новую историю мира, - отметил скульптор. - Просто надо, чтобы прозаик, который пишет книгу о мечтах, передавал видение справедливого и гуманного общества. То же самое касается скульпторов и художников, которые в своем творчестве должны отображать процессы, происходящие в сознании человека. Я убежден в том, что подлинное искусство способно преобразовать любое общество. Чарльз Диккенс, Уильям Шекспир, другие классики мировой литературы сумели изменить Европу потому, что описывали жизнь бедных слоев населения. Как правило, люди искусства, художники, скульпторы не политизированы и у них нет готовых рецептов достижения глобальной справедливости. Но они могут влиять на решение многих проблем, с которыми сталкивается человечество».
Гальшиот пессимистично настроен в отношении глобального изменения климата в ближайшие годы.
«В мире будет много стихийных бедствий, антропогенных катастроф, войн и беженцев, - считает датский скульптор. - Миллионы людей в мире, особенно в Африке, уже не смогут жить там, где жили последние тридцать лет. Природа наказывает человечество наступлением пустынь, исчезающими озерами, сокращающимися водными ресурсами, а в некоторых местах обильными ливнями и наводнениями. Думаю, для всех нас действительно наступили тяжелые времена. И единственный способ выжить - это попытаться сохранить связь между народами и протянуть друг другу руку помощи».