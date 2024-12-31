USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
Новость дня
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению

Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева

14:30 6264

Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейид Джафар Агайи Марьян вызван в МИД.

Как сообщили в ведомстве, поводом стали оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и президента Ильхама Алиева, прозвучавшие 29 декабря 2024 года на мероприятии в Ардебиле с участием представителя верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Хасана Амели.

Выступление транслировалось в эфире одного из каналов Организации радио и телевидения Ирана.

"Азербайджанская сторона выразила решительный протест Ирану в связи с этим инцидентом. Кроме того, было выражено недовольство явным разжиганием антиазербайджанских настроений среди населения Ирана в последнее время", - подчеркнули в МИД.

В МИД сообщили дипломату, что антиазербайджанская пропаганда противоречит духу двусторонних отношений, целям и задачам, стоящим перед странами. Было отмечено, что подобные действия направлены на создание ненависти и вражды, а не на сохранение и углубление межгосударственных и межличностных отношений.

Азербайджан требует положить конец подобным провокациям против страны, подчеркнули в ведомстве.

Вчера государственное телевидение Ирана транслировало церемонию в Ардебиле, на которой присутствовали представители правительства. На мероприятии прозвучали оскорбления в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Омраченные российско-азербайджанские отношения. Как быть?
Омраченные российско-азербайджанские отношения. Как быть? взгляд из Москвы
16:15 3459
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии главная тема
12:56 3395
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева
14:30 6265
Осталось острие клинка Ирана
Осталось острие клинка Ирана наш комментарий
12:00 4389
В США теракт и нападение на полицейских
В США теракт и нападение на полицейских видео; обновлено 17:38
17:38 2544
Кремль хочет закончить войну до 9 мая
Кремль хочет закончить войну до 9 мая
14:58 3422
Гальшиот призвал деятелей искусства Азербайджана к борьбе
Гальшиот призвал деятелей искусства Азербайджана к борьбе наши беседы
14:04 4051
Турки вышли с лозунгом: «Завтра Аль-Акса»
Турки вышли с лозунгом: «Завтра Аль-Акса» обновлено 14:24; фото; видео
14:24 4990
О чем напуганный ас-Сиси просил Эрдогана?
О чем напуганный ас-Сиси просил Эрдогана? продолжение главной темы
13:51 4220
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 15864
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв, все еще актуально
31 декабря 2024, 13:42 6852

ЭТО ВАЖНО

Омраченные российско-азербайджанские отношения. Как быть?
Омраченные российско-азербайджанские отношения. Как быть? взгляд из Москвы
16:15 3459
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии главная тема
12:56 3395
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева
14:30 6265
Осталось острие клинка Ирана
Осталось острие клинка Ирана наш комментарий
12:00 4389
В США теракт и нападение на полицейских
В США теракт и нападение на полицейских видео; обновлено 17:38
17:38 2544
Кремль хочет закончить войну до 9 мая
Кремль хочет закончить войну до 9 мая
14:58 3422
Гальшиот призвал деятелей искусства Азербайджана к борьбе
Гальшиот призвал деятелей искусства Азербайджана к борьбе наши беседы
14:04 4051
Турки вышли с лозунгом: «Завтра Аль-Акса»
Турки вышли с лозунгом: «Завтра Аль-Акса» обновлено 14:24; фото; видео
14:24 4990
О чем напуганный ас-Сиси просил Эрдогана?
О чем напуганный ас-Сиси просил Эрдогана? продолжение главной темы
13:51 4220
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 15864
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв, все еще актуально
31 декабря 2024, 13:42 6852
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться