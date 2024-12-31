«Таланты – основа основ наших достижений и деятельности»

- Уважаемый Нияз муаллим, в первую очередь, просим вас рассказать о результатах за 2024 год. В предыдущие годы вы каждый раз били свои рекорды. Что показывают цифры в этом году?

- Хочу отметить, что мы завершили 2024 год с большим успехом, добившись значительных успехов по всем финансовым показателям. Если взглянуть на цифры, то страховые сборы увеличились на 22%, объем наших активов вырос на 13%, а показатель прибыли за 2024 год увеличился на 20%. В сравнении, если в 2023 году наша прибыль составляла около 43 миллионов манатов, то в этом году по стандартам IFRS она уже превысила 50 миллионов манатов. Как уже стало очевидно, это означает, что мы вновь обновили прошлогодний рекорд по прибыли в страховом секторе. Стоит подчеркнуть, что это рекордный результат не только для компаний по страхованию жизни, но и для всех страховых компаний в целом.

- Какова стабильность компании? Согласно информации в СМИ, утверждается, что повысился показатель убыточности компании.

- Да, я тоже сталкивался с этой информацией, однако хочу отметить, что это не показатель увеличения убытков компании, а наоборот, показатель роста PASHA Life. Это связано с увеличением объемов накопительных продуктов и выплатами по этим продуктам, это происходит тогда, когда срок действия контрактов с клиентами истекает. Напротив, большой объем выплат показывает, насколько надежной финансовой структурой и клиентской базой располагает наша компания. Также хочу отметить, что большинство клиентов, у которых истек срок действия контрактов, позже обновили их у нас же. Это также является показателем роста интереса и доверия к страхованию. Если говорить об убытках в страховой сфере, то они чаще всего связаны с рисковыми продуктами, а не с накопительными. Убытки рассчитываются на основе таких событий, как смерть, потеря трудоспособности и так далее. Что касается коэффициента убытков, то в течение нескольких лет этот показатель, можно сказать, остается неизменным.

- Вы всегда говорите о вкладе сотрудников. Были ли реализованы какие-либо проекты в этом направлении?

- Хочу отметить, что в стратегическом плане нашей компании предусмотрено несколько важных направлений для достижения финансовых целей и дальнейшего увеличения активов. Среди них Развитие клиентов (Customer Development), управление процессами по принципам Lean (Lean Process Management), внедрение IT-технологий, применение методологии Agile, развитие культуры работы с данными и подхода к принятию решений на основе данных.

Для поддержания высокого уровня доверия клиентов и их вложений, а также для обеспечения финансовой устойчивости компании, развитие внутренних направлений, таких как культура управления рисками и культура работы с данными, имеет ключевое значение. В 2024 году мы сделали значительные шаги на пути достижения этих целей. Например, внедрение стандартов Solvency II в области управления рисками, впервые в СНГ переход на стандарты финансового учета IFRS17, более широкое применение методологии Agile в компании, а также углубление и развитие культуры работы с данными — и это лишь некоторые из примеров.

Говоря об этих направлениях, важно подчеркнуть, что основой всего этого являются наши таланты и их собственное развитие. Эти направления указывают нам, как достичь амбициозных целей, но именно наши таланты являются движущей силой всех этих процессов и основа основ наших достижений и деятельности.

Как я уже говорил в одном из прошлых интервью, мы проделали значительную работу в области формирования и развития талантов. Одним из ключевых шагов в этом направлении в 2024 году стала разработка Принципов Лидерства и их широкая презентация внутри компании. Хотя они называются Принципы Лидерства, эти восемь пунктов представляют собой не только руководство для нашего управленческого состава, но и ориентир для всех сотрудников в их работе, обсуждениях и принятии решений. Мы ожидаем, что эти принципы станут основой всех наших процессов.

Эти принципы обеспечат прозрачность в управлении компанией и помогут сотрудникам принимать правильные решения. Кроме того, предусмотрена интеграция этих принципов во все внутренние системы управления. Например, все кадровые решения будут приниматься в соответствии с этими принципами.

В ближайшем будущем на профессиональных платформах я планирую представить более подробную информацию о каждом из принципов. В качестве примера можно упомянуть один из восьми принципов — «Сначала клиент» (Customer in Mind). Этот принцип гласит, что «лидеры представляют интересы клиентов, действуют проактивно и прилагают дополнительные усилия, чтобы предугадывать их потребности. Лидеры рассматривают открытые жалобы, скрытые недовольства и доступные данные как возможности для роста и улучшения». Это крайне важно для нас, так как удовлетворенность клиентов и улучшение клиентского опыта являются основой всех наших бизнес-процессов.

Также хочу отметить, в группе PASHA Holding разработаны ДНК Лидерства, направленные на формирование целенаправленной лидерской культуры. Принципы Лидерства, созданные для PASHA Life, будут интегрированы в эти ДНК Лидерства, что обеспечит их единство.

- В прошлом году вы заявили, что PASHA Life трансформируется в ИТ-компанию. Какие новшества появились в этом направлении?

- Наша основная цель в трансформации в ИТ-компанию заключается в том, чтобы, как было отмечено в примере с Принципами Лидерства, предоставлять клиентам более быстрый и качественный сервис, опираясь на их запросы и потребности. В этом направлении мы сделали значительные инвестиции в инфраструктуру и архитектуру информационных технологий.

В частности, была завершена модернизация хранилища данных (Data Warehouse) на основе современных ИТ-технологий, и начались процессы миграции на новые технологии, работающие на базе Kubernetes. Это позволит нам быстрее и качественнее реализовывать процессы автоматизации, а также разрабатывать более продвинутые программные продукты и приложения.

Как я упоминал в прошлом интервью, в рамках повышения удовлетворенности клиентов была внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management – CRM), которая обеспечивает оперативный и эффективный подход к запросам клиентов. Благодаря этому 90% клиентов получают решение своих вопросов уже при первом звонке, без потери времени и дополнительных сложностей. Эта платформа также позволяет нам лучше понимать клиентов и предоставлять им персонализированные услуги, улучшая их опыт взаимодействия с нашей компанией.

Параллельно, практически завершено, внедрение системы управления данными о клиентах (Lead Management System – LMS), которая обеспечивает удобный и быстрый процесс подключения новых клиентов. Внедрение LMS демонстрирует наш клиент-ориентированный подход и позволяет предлагать страховые услуги быстрее и комфортнее. Благодаря этой системе клиенты могут получить страховую услугу за считанные минуты, что соответствует их ожиданиям и является эффективным решением.

Кроме того, для повышения эффективности бизнес-процессов мы расширили использование системы Роботизированной Автоматизации Процессов (RPA), что добавило ценности клиентскому опыту. С помощью этой системы клиенты могут быстрее получать услуги по обязательному страхованию жизни. Например, сбор страховых премий и оперативное оформление документов по ипотечным кредитам осуществляется роботами, что экономит время клиентов и повышает качество услуг. Более того, мы инициировали создание Cообщества RPA (RPA Community) с целью распространения и развития этой технологии в нашей стране, а также для продвижения цифровой трансформации, обмена опытом и укрепления сотрудничества между компаниями.

Дополнительно для повышения эффективности в управлении ИТ-процессами мы внедрили международные стандарты (ITGC, COBIT), что позволило оптимизировать работу в этой области.

Все перечисленные инициативы направлены на повышение эффективности наших внутренних процессов и предоставление лучших услуг нашим клиентам. Кроме того, они создают основу для применения технологий искусственного интеллекта в будущем, а также расширяют наши возможности для более качественного управления рисками.

Благодаря этим усилиям наш показатель NPS практически всегда превышает 85%, что свидетельствует о высокой степени удовлетворенности клиентов нашими услугами и опытом взаимодействия.

- Насколько вы уверены в успехе вашего нового продукта, который, как нам известно, был представлен в этом году?

- Да, как я уже упоминал, мы активно работаем над созданием новых продуктов. В целом, страховые компании по страхованию жизни по всему миру развиваются в двух основных направлениях: накопительные продукты и риск-ориентированные продукты. Предоставление этих продуктов клиентам в большинстве случаев осуществляется через банковские каналы. Мы начали с работы над риск-ориентированными продуктами, но в будущем планируем предлагать и другие продукты через банковские каналы.

С большой радостью могу отметить, что в этом году мы смогли привнести новшество в нашу страну. Один из самых важных продуктов мирового страхового рынка — страхование жизни заемщиков потребительских кредитов – вышел в свет.

Для справки: около 3 миллионов граждан, оформивших потребительские кредиты, не застрахованы, что подвергает их значительным рискам. В случае таких событий, как смерть или инвалидность после получения кредита, их семьи и близкие оказываются под большим финансовым бременем. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на социальное благополучие людей. Поэтому Ассоциация Страховщиков Азербайджана совместно с Центральным Банком Азербайджанской Республики разработала проект страхования жизни заемщиков для укрепления страховой деятельности и улучшения материального и морального благополучия граждан.

На данный момент на страховом рынке действуют 5 компаний по страхованию жизни, каждая из которых может свободно предоставлять свои предложения в любом банке. Клиенты же, в свою очередь, имеют возможность добровольно выбрать одну из этих компаний для заключения договора.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность Центральному Банку Азербайджанской Республики, а также Ассоциации Страховщиков Азербайджана за проделанную работу и оказанную поддержку в выпуске нового продукта на рынок.

Для компании PASHA Life укрепление страховой деятельности в нашей стране и повышение осведомленности населения в этой области являются одними из ключевых целей. Страхование — это один из факторов, который обеспечивает людям более безопасные и стабильные условия жизни, что, в свою очередь, положительно влияет на общий уровень благосостояния населения.

Именно поэтому одной из наших главных задач является повышение уровня благополучия и комфорта граждан путем страхования потребительских кредитов в банках на добровольной основе, а также увеличение объема застрахованных кредитов.

- Долгое время обсуждается вопрос частных пенсионных фондов. Есть ли в этом направлении какие-либо изменения?

- Да, соответствующие органы продолжают работу над законопроектом, касающимся создания частных пенсионных фондов. Стоит отметить, что предоставление пенсионного обеспечения через компании по страхованию жизни является широко распространенной практикой во всем мире. В связи с этим Центральный Банк Азербайджанской Республики запросил предложения у Ассоциации Страховщиков Азербайджана, которая совместно с компаниями по страхованию жизни начала работу в этом направлении. Основная цель — разработка и внедрение устойчивой, современной пенсионной системы, которая будет полезна как для государства, так и для граждан.

На данный момент мы рассматриваем законопроект и работаем над подготовкой соответствующих предложений. Параллельно изучается передовой международный опыт для создания наиболее эффективного и стабильного механизма пенсионной системы совместно с Ассоциацией Cтраховщиков Азербайджана.

В развитых странах частные пенсионные фонды играют важную роль и обеспечивают множество преимуществ как для государства, так и для граждан. Они предоставляют гражданам возможность получать дополнительный доход помимо государственной пенсии, что способствует улучшению материального положения в пенсионный период. Люди могут индивидуально планировать свое будущее, делая инвестиции в частные фонды, что обеспечивает более высокий уровень пенсионного обеспечения.

С другой стороны, частные пенсионные фонды снижают социальную нагрузку на государство, минимизируя давление на государственный бюджет. Эти фонды способствуют формированию долгосрочных финансовых ресурсов, что в свою очередь стимулирует развитие экономики и углубление финансовых рынков.

Создание и развитие частных пенсионных фондов в Азербайджане с учетом международного опыта станет основой для формирования устойчивой и эффективной пенсионной системы, которая будет служить интересам как государства, так и граждан.



- Что бы вы хотели сказать нашим читателям в заключение?

- Недавняя авиакатастрофа принесла глубокую боль в наши сердца. От имени нашей компании выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также всему нашему народу. К сожалению, такие трагические события напоминают нам, насколько ценна жизнь и как важно ценить каждый ее момент.

Мы стремимся своей работой не только обеспечивать финансовую защиту, но и вносить вклад в пользу общества, помогая строить более стабильное и безопасное будущее.

Хочу пожелать всем здоровья, благополучия и мира в Новом Году. Пусть ваш путь будет наполнен счастьем и уверенностью.

