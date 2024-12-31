В 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена, считает корреспондент Sky News Ивор Беннетт, который работает в России. Он отмечает, что при прекращении боевых действий конфликт между двумя странами просто будет заморожен.

"Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уступить территорию, а [российский президент] Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на компромисс", - говорится в материале Sky News.

По словам журналиста, "переговоры кажутся неизбежными". Однако Россия, в свою очередь, при любом результате будет заявлять, что это для них победа.

"Я думаю, что Кремль будет надеяться завершить переговоры до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - отметил Беннетт.

Однако даже в случае окончания войны проблемы у Путина не исчезнут, отмечает издание. Вскоре ему придется бороться с экономическими проблемами, включая растущую инфляцию, падающий курс рубля и слабую производительность.