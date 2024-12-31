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Захарова о масштабе красоты россиянок

15:25 2451

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что иностранные мужчины и россияне, живущие за границей, неоднократно признавались ей в том, что «находиться в России они считают опасным из-за красоты российских женщин». Видео интервью она опубликовала у себя в Telegram-канале.

«Я видела огромное количество людей, которые мне говорили: «Это опасно». На вопрос «Почему?» они отвечали: «Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно», – рассказала Захарова с улыбкой.

По ее словам, подобная реакция наблюдается у приезжающих как в Москву, так и в Санкт-Петербург или Казань. Захарова отметила, что мужчины восхищаются тем, как российские женщины выглядят и одеваются, и удивляются, почему это «просто норма жизни».

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