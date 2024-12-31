В США теракт и нападение на полицейских

Личность нападавшего не раскрывается. ФБР обнаружило взрывные устройства на месте гибели людей. Сообщается, что грузовик въехал в толпу, после чего водитель вышел и начал стрельбу. Полиция открыла ответный огонь, пострадали двое полицейских.

Совершивший теракт в Новом Орлеане был убит в перестрелке с полицией, cообщает телеканал ABC.

*** 17:05

10 человек погибли, еще 30 пострадали после наезда автомобиля в толпу в Новом Орлеане, сообщает ABC News.

Инцидент произошел во Французском квартале в три часа ночи по местному времени. Действия водителя, вероятно, были преднамеренными, заявили в полиции.

По данным CBS News, после того как автомобиль в Новом Орлеане протаранил толпу людей, из машины вышел водитель и открыл огонь. Полиция в ответ тоже начала стрелять. Преступник пока не задержан.