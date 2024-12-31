В США теракт и нападение на полицейских
Совершивший теракт в Новом Орлеане был убит в перестрелке с полицией, cообщает телеканал ABC.
Личность нападавшего не раскрывается. ФБР обнаружило взрывные устройства на месте гибели людей. Сообщается, что грузовик въехал в толпу, после чего водитель вышел и начал стрельбу. Полиция открыла ответный огонь, пострадали двое полицейских.
January 1, 2025
*** 17:05
10 человек погибли, еще 30 пострадали после наезда автомобиля в толпу в Новом Орлеане, сообщает ABC News.
Инцидент произошел во Французском квартале в три часа ночи по местному времени. Действия водителя, вероятно, были преднамеренными, заявили в полиции.
По данным CBS News, после того как автомобиль в Новом Орлеане протаранил толпу людей, из машины вышел водитель и открыл огонь. Полиция в ответ тоже начала стрелять. Преступник пока не задержан.
*** 15:53
Неизвестный влетел в толпу людей, отмечающих Новый год в Новом Орлеане. По предварительным данным, десять человек погибли, еще 30 пострадали.
После столкновения началась стрельба.
January 1, 2025