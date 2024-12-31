Молдова отныне без российского газа

Молдова переключилась на поставки электрической энергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской государственной районной электростанции, которая работала на российском газе, пишут зарубежные СМИ.

В сепаратистском Приднестровье отключили центральное отопление после прекращения подачи российского газа. Об этом сообщила пресс-служба компании «Тирастеплоэнерго».

Там указали, что подача тепла прекращается с 1 января 2025 года с 7 (9:00 по Баку) часов утра. Отключения затронут жилые дома, бюджетные учреждения и организации всех форм собственности.

Это решение не касается медицинских учреждений и учреждений и так называемого «министерства по социальной защите и труду со стационарами».

В «Тирастеплоэнерго» уточнили, что подключение к централизованным системам теплоснабжения и сетям горячего водоснабжения займет до двух недель.

С 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения, введенный на 60 дней из-за энергокризиса в стране. На российском газе, в частности, работает Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Она генерирует основной объем энергии для страны.

В «Газпроме» заявили, что компания прекратит поставки газа в Молдову с первого дня 2025 года из-за долгов. В Приднестровье граждан также предупредили о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок газа. Накануне, 31 декабря, Болгария заявила о готовности помочь Молдове с поставками газа.

Ситуацию осложнило то, что 1 января 2025 года истек пятилетний контракт на поставку российского газа в Европу через Украину, сейчас транзит остановлен, несмотря на сохранявшиеся долгосрочные соглашения «Газпрома» с рядом европейских покупателей. Украинская сторона подтвердила остановку транзита.