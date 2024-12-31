Саакашвили восхищается Алиевым

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем Facebook выразил восхищение поведением президента Азербайджана Ильхама Алиева после крушения самолета AZAL, подбитого российской ПВО.

«Из-за тюремного графика могу только сегодня, с опозданием, выразить соболезнования в связи с катастрофой азербайджанского гражданского самолета. Я разделяю горе семей всех погибших, а также желаю всем, получившим повреждения, скорейшего выздоровления.

Не могу не выразить восхищение действиями президента Алиева, который проявил принципиальность, высочайшее достоинство и повел себя как настоящий лидер своего народа, высказав всю правду - обличив двуличие и варварство российской стороны», - написал Саакашвили.