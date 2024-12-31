Омраченные российско-азербайджанские отношения. Как быть?

В целом поступательную динамику российско-азербайджанских отношений в 2024 году омрачила трагедия со сбитым по вине ПВО РФ пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. В результате отголосок военной кампании в Украине рискует привести к серьезному охлаждению в российско-азербайджанских отношениях, что, естественно, не входило в планы президентов Путина и Алиева. Поэтому, полагаю, стороны будут искать и находить возможности сатисфакции, которые позволили бы сохранить политическую и экономическую среду двустороннего взаимодействия.

На этом неординарном фоне реакция Азербайджана полностью укладывается в рамки парадигмы управляемого кризиса. То есть официальный Баку обеспечивает сильную демонстрацию мер, но без содержательных изменений в отношениях с Россией. При этом в кризисе, создавшемся в канун 2025 года, можно выделить два уровня. Уровень межгосударственный Здесь ответные меры Баку не содержат в себе дискриминационных оттенков. Наиболее существенной мерой стала отмена авиасообщений с рядом регионов Российской Федерации, не коснувшаяся, впрочем, регулярного авиасообщения по стратегическим бизнес-направлениям в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург. Таким образом, российское «расписание» авиакомпании AZAL возвращается к рубежу 2000-2010 годов. Хотя отмененные направления, скорее, ударят по интересам азербайджанской диаспоры и частично по доступности Азербайджана для российских туристов. Понятно, что для двусторонних отношений это не критично – скорее уж речь идет о некоем кризисном бонусе для азербайджанской авиакомпании, поднявшей стоимость билетов на сохранившиеся российские направления.

Также не просматривается желание официального Баку обострить ситуацию в миграционном режиме. Напомню, что еще в апреле Владимир Путин поручил на коллегии МВД РФ кардинально обновить подходы к миграционной политике и использовать в них современные базы биометрических данных. Тогда же МВД России отчиталось о готовности внести на рассмотрение Думы законопроект, предполагающий усиление контроля над въездом и выездом, сокращение со 180 до 90 дней в год срока временного пребывания на территории РФ и требование создать цифровой профиль каждого мигранта с обязательной дактилоскопией. Ожидалось, что в конце года Кабинет Министров Азербайджана симметрично изменит миграционный режим для россиян в Азербайджане. Естественно, сейчас этот симметричный ход со стороны официального Баку трактуется как ответная реакция на катастрофу с авиалайнером AZAL, чем по существу дела не является, хотя и в информационном контексте выглядит таковым. Уровень межрегиональный С Чеченской Республикой у Баку были разные периоды отношений. Контекст 1990-х годов, когда Азербайджан последовательно выступал для чеченской военно-политической динамики в роли убежища, медиатора и стабилизатора, остался в прошлом. Однако закрепить стабильное, поступательное экономическое взаимодействие на треке Баку-Грозный, которое в последнее десятилетие развивалось у Азербайджана с другими регионами Северного Кавказа, так и не удалось. Последний по времени официальный визит Рамзана Кадырова в Баку был совершен в ноябре 2018 года. Затем, в апреле 2019-го, после встречи его советника Адама Делимханова с президентом Ильхамом Алиевым сторонам в принципе удалось договориться об открытии в Азербайджане представительства Чеченской Республики. Однако эта тема не получала ускорения, затем началась пандемия, и отношения Грозного с Баку были поставлены на паузу. Ну а с началом боевых действий в Украине расширение связей Азербайджана с Чечней могло уже нести репутационные издержки в контексте внешней политики.