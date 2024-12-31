Студенты вышли на митинг в новогоднюю ночь

Тысячи студентов прошли маршем в Белграде и двух других городах Сербии во время протестов, участники которых требовали привлечь к ответственности виновных в обрушении фрагмента крыши на здании железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Акция с пятнадцатью минутами молчания в память о таком же числе жертв была организована в новогоднюю ночь, передали в среду, 1 января, агентства dpa и AFP.

Устроителями выступили, главным образом, студенты.

В Белграде учащиеся университетов прошли через центр, где местные власти организовали торжества с музыкальными и театральными программами. "Праздновать нечего", - говорилось в обращении, распространенном перед началом протестов.

Студенты в Нише на юго-востоке страны также провели шествие, чтобы сорвать новогодние концерты. В Нови-Саде состоялась студенческая демонстрация. Учащиеся прикрепили черные ленты к зданию мэрии.