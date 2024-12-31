Киев перекрыл кран. Фицо бежит к SOCAR

Как и ожидалось, с 1 января прекращен транзит российского газа через Украину в Европу. Решение официального Киева лишило российский «Газпром» возможности ежегодно продавать потребителям в Старом Свете около 15 миллиардов кубометров газа. Напомним, что ранее Украина объявила о решении не продлевать истекающий 31 декабря 2024 года срок действия договора о транзите, подписанный еще до российского вторжения. Переговоры о создании новой схемы с участием Азербайджана, которые велись на протяжение прошлого года, оказались в итоге безрезультатными. Отметим, что по маршруту, перекрытому Украиной, российский газ поступал в Молдову и четыре страны Евросоюза - Словакию, Австрию, Италию и Чехию.

В своем пресс-релизе, опубликованном сегодня утром, руководство «Газпрома» заявило, что с 09:00 по бакинскому времени транзит российского газа через Украину в Европу был полностью прекращен. В «Газпроме» отметили, что «киевские партнеры» неоднократно отказывались продлевать это соглашение, в связи с чем российская компания была «лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины». В «Газпроме» также отметили, что 1 января 2025 года завершился срок действия документов, подписанных 30 декабря 2019 года - соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по организации транспортировки российского газа через территорию Украины, а также о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины — ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». Уже вчера поставки российского газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен снизились до около 0,03 миллиона кубометров в час (сутками ранее — около 0,5 миллиона кубометров в час).

Министр энергетики Украины Герман Галущенко не скрывал удовлетворения остановкой транзита российского газа. «Это историческое событие, - цитирует Галущенко Telegram-канал Министерства энергетики Украины. - Европа уже приняла решение отказаться от российского газа». Накануне на биржах Европы, как и ожидалось, цена на природный газ увеличилась до максимальных значений с 27 ноября 2023 года — 536 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures от 31 декабря. В последний день 2024 года рост цен на газ составил более 4 процентов. Отметим, что компания «Газпром» ежегодно зарабатывала от экспорта газа в Европу через Украину 5–6 миллиардов долларов. Доходы же Украины от транзита составляли около миллиарда долларов, однако основная часть этих средств шла на обеспечение функционирования системы транзитных газопроводов. После прекращения транзита через Украину у «Газпрома» остается лишь один маршрут для поставок в Европу — газопровод «Турецкий поток», по которому в страны Юго-Восточной Европы ежегодно прокачивается около 17 миллиардов кубометров газа. Для сравнения отметим, что в 2018 году объем экспорта «Газпрома» в Европу составлял порядка 200 миллиардов кубометров, то есть, почти половину общего спроса на газ в Европе.

Помимо «Турецкого потока», у «Газпрома» есть возможность экспортировать в Европу сжиженный природный газ (СПГ). В результате в прошлом году доля российского газового гиганта на рынке Европы превышала 20 процентов. Впрочем, речь идет о временном показателе, поскольку Брюссель взял стратегический курс, в соответствии с которым уже в ближайшие годы он полностью откажется от российских энергоносителей. На фоне прекращения транзита российского газа через Украину, поступает информация о переговорах Словакии и Венгрии, намеренных закупать российский газ через Азербайджан. Как сообщает американское агентство Bloomberg, ряд стран Европы, являющихся покупателями российского газа, продолжают искать пути сохранения этой возможности. В частности, по информации журналистов, словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Предполагается, что SOCAR мог бы закупать нужные объемы газа у «Газпрома», а уже потом поставлять их европейским покупателям.

Следует отметить, что Словакия оказалась одной из стран, в наибольшей степени пострадавших от решения Украины перекрыть транзит российского газа. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо посетил Москву в третьей декаде декабря, чтобы обсудить эту проблему с президентом Владимиром Путиным. Но, похоже, никаких конкретных решений в российской столице достигнуто не было. Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил визит Фицо в Москву, заявив, что у последнего могут быть скрытые связи с Путиным. В свою очередь, Фицо предупредил, что, в ответ на прекращение транзита газа, Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину. Нельзя сказать, что решение украинских властей поставило Словакию в безальтернативную ситуацию - Братислава без особых проблем может закупать газ у соседних европейских государств, правда, по более высоким ценам, соответствующим текущим биржевым значениям. Что, в свою очередь, может обойтись словацкой экономике в дополнительные сотни миллионов евро.