Словакия обещает серьезные последствия

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины будет иметь серьезные последствия для всех в Европейском Союзе, но не для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей новогодней речи. Об этом пишет словацкое издание Dennik N.

"Остановка транзита будет иметь серьезные последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации", - приводит издание слова Фицо.

Отмечается, что премьер-министр неоднократно предупреждал, мол, Словакия потеряет сотни миллионов евро из-за прекращения транзита, и что шаг Киева будет означать повышение цен на импорт газа из других стран. По словам Фицо, цены на газ и электроэнергию в Европе также вырастут.

В своем выступлении Фицо также сказал, что намерен продолжать внешнюю политику, "основанную на соблюдении международного права и невмешательстве во внутренние дела других".

Ранее Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года в ответ на снижение транзита российского газа через Украину. Политик назвал решение остановить транзит чрезвычайно дорогим и пустым "политическим жестом", за который заплатит весь Европейский Союз.

Также Фицо написал открытое письмо председателю Европейского Совета Антониу Коште и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем политик пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского за решение прекратить транзит российского газа с 2025 года.