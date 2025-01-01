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Сырский: «Будем уничтожать. Неважно, русские или северокорейцы»

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с военными на Курском направлении.

«Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений», - написал Сырский в своем телеграм-канале.

Сырский отметил, что потери в живой силе российской стороны "на Курщине" составили более 38 тыс., а также свыше тысячи единиц техники.

«Будем и дальше уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские», - написал главком.

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