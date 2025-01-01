В Чехии заявили о привлечении России к ответственности

«Россия решила атаковать мирных жителей Киева на Новый год. Агрессора необходимо привлечь к ответственности», - написал глава МИД.

Он подчеркнул, что Новый год является временем мира и надежды, но «Россия выбрала насилие, напав на Киев и унеся жизни невинных людей».

«Поэтому вот моя резолюция: чешская дипломатия будет и дальше твердо стоять на стороне украинцев, потому что мир начинается с привлечения агрессора к ответственности», - заверил Липавский.