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Чего Сербия ждет от Азербайджана?

19:48 1286

Белград текущей зимой ожидает поставки газа из Азербайджана в объеме до 2 млн кубометров в сутки, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По ее словам, энергетический кризис еще не закончился, и Сербия сделала все возможное, чтобы максимально хорошо подготовиться к зиме и как можно меньше зависеть от тенденций рынка.

“Мы отремонтировали ТЭС и ГЭС, заполнили угольные отвалы и газовые хранилища. В настоящее время в общей сложности около 440 млн кубометров газа находится на хранении в ПГХ “Банатский двор” и Венгрии. Мы также начали проект расширения Банатского двора, что позволит значительно увеличить его мощность. Дополнительно мы обеспечили поставки газа из России и Азербайджана”, — отметила министр.

Она добавила, что сотрудничество с Азербайджаном и Россией обеспечивает Сербии стабильные и безопасные поставки газа.

"Сербия имеет безопасные поставки газа через Балканы благодаря сотрудничеству с "Газпромом". Контракты с Азербайджаном дают нам дополнительную безопасность, поскольку этой зимой мы сможем получать от них до двух миллионов кубометров газа в сутки.

Этот газ важен не только для снабжения теплоцентралей и промышленности, но и как источник энергии для газовой электростанции, которую мы планируем построить недалеко от города Ниш. Недавно Сербию посетила делегация из Азербайджана, и в скором времени мы подпишем соглашение о сотрудничестве по данному стратегически важному проекту", — добавила министр.

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