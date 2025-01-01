Горит сарай – гори и хата. Россия подарила мрак Молдове

С сегодняшнего дня в Молдову перестал поступать российский газ. Точнее, в Приднестровье, где стоит мощная электростанция, обеспечивавшая светом не только левобережный регион, но и более половины правого берега. Приднестровцы перешли на дрова, а Кишинев принял реальность веерных отключений. И не только. Обсуждается вариант национализации имущества, принадлежащего «Газпрому». В здании президентской администрации в Кишиневе вот уже несколько дней отключают ночную подсветку. Мера действует в преддверии энергетического кризиса. Правда, стоящее напротив здание парламента пока сияет в обычном режиме. В середине декабря президент Молдовы Майя Санду уже поделилась с согражданами рекомендациями по экономии энергии: «Небольшие изменения в наших повседневных привычках могут иметь большое значение, помогая нам экономить энергию и сокращать расходы». Она предложила снижать потребление в часы пик, выключать вовремя свет и бытовую технику, не пользоваться сразу несколькими электроприборами и сбавлять температуру обогревателей.

«Вместе мы переживем эту зиму. Молдова всегда демонстрировала, что она сильнее, когда мы едины», - отметила президент. По словам президента, правый берег Днестра обеспечен природным газом и Кишинев занят решением проблемы электричества. Она также назвала происходящее «энергетическим шантажом» Кремля с целью «подорвать европейский путь» Молдовы и «повлиять на парламентские выборы 2025 года». Речь идет о прекращении «Газпромом» подачи газа в Молдову после завершения действия контракта с Украиной о транзите через её территорию. Особую остроту проблеме придает последующий дефицит электричества, которое вырабатывает приднестровская МолдГРЭС, и, соответственно, энергокризис и гуманитарная катастрофа в Приднестровье, куда, собственно, и пошел бы весь ожидаемый объем голубого топлива. В официальном уведомлении для дочерней компании «Газпрома» в Молдове, предприятия «Молдовагаз», упоминается многолетний долг страны за российский газ на сумму более 700 млн долларов США. Кишинев эту цифру не признает. После совещания с президентом глава молдавского парламента Игорь Гросу так и заявил: «У нас нет долга, они его придумали». Он добавил, что власти нашли альтернативы электричеству с левого берега Днестра, рассчитывая на Кучурган, Румынию и европейские электросети.

Премьер-министр Дорин Речан назвал «клоунами Кремля» представителей партии социалистов, которые призвали молдавское руководство к переговорам с Россией по газу и обсуждению долговых обязательств Кишинева. Кроме того, Речан дал необычное распоряжение Министерству юстиции: в кратчайшие сроки – максимум за три недели – разработать поправки к законам о национализации имущества. Глава молдавского Кабмина ясно дал понять, что есть намерение национализировать стратегические объекты с целью обеспечить энергетическую безопасность страны, но открыто их не назвал. Однако, по сведениям местных СМИ, обсуждается вопрос Теплоэлектроцентрали в Кучургане и компании «Молдовагаз», где велика доля российской собственности. Если говорить о бывшем до недавнего времени монополистом «Молдовагазе», то его основателю «Газпрому» принадлежит половина акций, 35,33% - кишиневским властям, 13,44% - Приднестровью и 1,23% находится у частных акционеров. Владельцем Кучурганской ТЭЦ является ИНТЕР РАО. В свою очередь, «Молдовагазу» принадлежит большая часть газораспределительной инфраструктуры и оборудования, не считая различной недвижимости и прочих атрибутов газового концерна.

Столь мощный «новогодний подарок» мог бы, вероятно, решить, некоторые проблемы Молдовы, где цены на энергоносители приблизились к критическим для населения и вырастут еще больше на фоне кризиса вместе со стоимостью всех остальных услуг и товаров. Столь молниеносный переход энергосетей под контроль молдавских властей теоретически мог бы позволить снизить или хотя бы сохранить на прежнем уровне затраты на газ и тепло для конечных потребителей. Вопрос, конечно, еще и в том, как отреагируют «Газпром» и Москва, и чем это обернется для Молдовы. Однако позиция молдавских властей, хотя и оказалась очень близкой поговорке «Горит сарай – гори и хата», но вполне объяснима в существующих обстоятельствах: если газа для Приднестровья нет и, соответственно, нет электричества с МолдГРЭС, кризис неминуем и кланяться больше незачем, а, значит, и конфликта можно не избегать. Особенный интерес в контексте российской позиции по газу вызывает дальнейшая судьба Приднестровского региона, где нет отопления и горячей воды, школьники и студенты отправились на «удалёнку», предприятия перешли на ночные смены, а детсады работают в дежурном формате. В молдавском Левобережье проживает порядка 340 тысяч человек.