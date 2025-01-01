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В Брюсселе под Новый год сожгли десятки автомобилей

20:13 834

Участники ночных беспорядков в столице Бельгии Брюсселе в новогоднюю ночь подожгли десятки автомобилей и забросали спасательные службы коктейлями Молотова, сообщает Politico.

Полиция арестовала 159 человек с 18:00 вторника до 7:00 среды и отреагировала на более 1700 инцидентов по всему городу. Большинство беспорядков произошло в западных и южных районах Брюсселя, в том числе в коммунах Моленбек и Андерлехт.

По данным пожарной службы Брюсселя, сгорело по меньшей мере 60 автомобилей, а пожарных, которые пытались потушить пламя, забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Никто не пострадал.

«Это было настоящее безумие. Мы были там, чтобы помочь, а в нас бросали бутылки с зажигательной смесью», – сказал изданию представитель пожарной службы Брюсселя Вальтер Дерю.

В полночь в ночном небе взрывались фейерверки несмотря на запрет пиротехники в городе. Рано утром в среду в центре города продолжали запускать сигнальные ракеты и петарды.

Беспорядки вспыхнули несмотря на ряд мер властей, направленных на борьбу с преступностью в новогоднюю ночь. Среди них – спорный комендантский час для лиц младше 16 лет в Андерлехте, первое в истории объединение шести полицейских зон Брюсселя под центральным командованием, а также привлечение сотен дополнительных полицейских.

Тем временем во втором по величине городе Бельгии Антверпене также произошли беспорядки и пожары, полиция зафиксировала 49 арестов. Беспорядки накануне Нового года являются ежегодным явлением в Бельгии: в 2023 году в столице было арестовано более 200 человек, а в 2022 году – 160.

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