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Израиль угрожает «невиданным ударом»

20:38 948

Министр обороны Израиля Исраэль Кац посетил город Нетивот, подвергшийся в ночь на 1 января ракетному обстрелу из сектора Газы.

В ходе поездки Кац заявил: «Если ХАМАС в ближайшее время не согласится освободить заложников, его ждут удары такой силы, какой в Газе давно не видели».

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Израиль, стремясь к заключению сделки, готов пойти на далеко идущие уступки в рамках плана, предложенного в мае 2024 года президентом США Джо Байденом.

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