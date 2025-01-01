Вы надеялись, что напиться на Новый год для нас важнее, чем отстоять демократию в Грузии?

После начала протестов в Грузии прошло больше месяца. А потом наступило 31 декабря – день, на который так надеялись власти, и которого так опасалась протестующая общественность. Как никак, Новый год, всенародный семейный праздник… Власти рассчитывали, что на Новый год общественная энергия несколько поутихнет, а потом, отягощенная обилием съеденного и выпитого, глядишь, и не восстановится в полной мере. В свою очередь, противники власти хоть и утверждали, что этому не бывать, но в глубине души все-таки побаивались - кто его знает, как все пойдет.

Что ж, по прошествии новогодних застолий и тостов можно утверждать, что экзамен 31 декабря бунтующая общественность успешно сдала. Хотя и вначале это выглядело не столь уж очевидно… Ваш покорный слуга начал выдвижение к центру Тбилиси около одиннадцати часов ночи 31 декабря, воспользовавшись услугами тбилисского метро – самого надежного вида транспорта, который по праздникам и, тем более, в новогоднюю ночь традиционно работает допоздна, а не до полуночи, как обычно. Еду в направлении митинга и проглядываю новости в социальных сетях. Кто-то полчаса назад выставил прямой эфир с проспекта Руставели. Главная улица Тбилиси практически пуста. Неужели «мечтатели» были правы, и домашние сациви-оливье перевесят чувство общественного долга? По состоянию на 22.30 все выглядело именно так. Не знаю, что произошло за те полчаса, в течение которых я добирался до места событий, но когда эскалатор вынес меня на поверхность, проспект Руставели был заполнен десятками тысяч людей.

На самом деле, это было не столько празднованием Нового 2025 года, сколько политической акцией, ответом общества «Грузинской мечте». Вы надеялись, что напиться по случаю Нового года для нас важнее, чем отстоять демократию в Грузии? Ошибаетесь, господа! Мы и праздник отметим, и свои права отстоим... Новогодняя ночь в Тбилиси вновь продемонстрировала поразительную устойчивость протеста и готовность его участников собираться столько, сколько понадобится - месяц, два, десять… Итак, с новогодней тематикой мы разобрались, а теперь отвлечемся от праздничных дел, чтобы поговорить «о делах наших скорбных». Последний месяц 2024 года так и не смог изменить реальность, которая сложилась в первые дни общественного протеста, и которую можно охарактеризовать, как «стратегический паритет». У власти не хватает сил подавлять протесты. Мало того, ей теперь приходится затыкать рты не только оппозиционным лидерам, но и практически всем представителям городского среднего класса. Под «затыканием ртов» я имею в виду закрытие всех средств массовой информации и театров, ставших очагами общественного протеста, всех бизнес-компаний, открыто перешедших на сторону оппозиции, а также увольнение значительной части государственных служащих, открыто выражающих свое недовольство. Задача для «Грузинской мечты» слишком масштабная, не надорваться бы! Да, у власти хватает сил, чтоб удержаться на плаву. Но устроить чистки масштаба Башара Асада они не смогут, а все остальное - контрпродуктивно. Новоназначенный президент Кавелашвили подписал ряд законов, направленных на ограничение возможностей митингующих. На бумаге они выглядят достаточно сурово, однако их реализация вызывает большие сомнения. Например, закон запрещает выходить на акции протеста в масках и предусматривает за нарушение штраф в 700 долларов. И что будет делать полиция, если в тридцатитысячной толпе митингующих появится человек в маске. Оштрафует его? Там же, в толпе? Очень хотелось бы посмотреть, как это получится… Хочу отметить, что маски на акциях носили, главным образом, те, кто вступал с полицией в силовое противоборство и атаковал ее петардами. Именно на них, собственно, и рассчитан этот закон. Но это же полная бессмыслица! Если кого-то из протестующих повяжут в момент, когда он стреляет из петард по бойцам спецназа, 700-долларовый штраф за ношение маски – это вообще не проблема. Все это очень напоминает угрозу Дмитрия Медведева бороться с террористами-самоубийцами путем возвращения в России смертной казни. Курам на смех!

Еще один репрессивный закон, подписанный экс-футболистом, а ныне президентом Грузии Кавелашвили, упрощает процедуру увольнения госслужащих и предусматривает чистку аппарата от сотрудников, замеченных в митингах или открыто выражающих солидарность с протестующими. Но требования этого закона опять-таки куда легче сформулировать, чем реализовать. Если, скажем, из ста госслужащих десять заподозрены в нелояльности к властям, то, чтобы уволить их на законных основаниях, потребуется выполнить массу бюрократических процедур, распотрошить всю систему, чтобы ради выявления десяти смутьянов поставить под сомнение лояльность девяноста сотрудников. Подозреваю, что широкого применения этот закон не получит... Есть также ужесточение штрафов за перекрытие дорог, но обратите внимание, только в том случае, если этого не требует количество митингующих. То есть, если вас мало, то перекрыть магистраль вам не дадут, ну а если несколько тысяч – то тогда другое дело... Примерно в таком же духе выдержаны и остальные ограничительные меры, которые создают для протестующих определенный дискомфорт, но по сути абсолютно ничего не решают. А потому мне остается лишь повторить прежнее резюме - у власти нет возможности по-настоящему подавить протесты. Но и у противников власти, как и прежде, нет рычагов, которые могли бы заставить «Грузинскую мечту» назначить новые парламентские выборы. Ибо власть опирается на гигантский для небольшой Грузии силовой ресурс в 4.000 силовиков (не считая остальной полиции), справиться с которым нет никакой возможности. Вот все и остается, выражаясь терминологией генерала Залужного, в условиях «стратегического равновесия».