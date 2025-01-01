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Россия практически захватила ключевой украинский город

1 января 2025, 21:56 2734

Россияне захватили практически всё Курахово в Покровском районе Донецкой области, за исключением небольших участков на западной и южной окраинах города. Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

Боец с позывным «Мучной» сегодня заявлял о контроле части промзоны со стороны РФ.

«Они там находятся довольно свободно, никакого давления нет. Не удивлюсь, если к завтра они полностью заберут всю промку», - написал он в своем канале.

Ранее о прорыве российских войск в район промзоны Курахово сообщали другие украинские военные.

Ранее The New York Times писала, что захват Курахово открывает российским войскам путь через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является «промышленным сердцем» страны.

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