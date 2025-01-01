Закрыты российские аэропорты
1 января 2025, 22:39 3351
Временные ограничения введены также в аэропортах Калуги, Пензы и Саратова, сообщили в Росавиации. Предварительная причина — украинские БПЛА в небе.
*** 22:23
В Республике Мордовия (Россия) вечером 1 января объявили режим «Ковер», сообщает издание Baza.
В аэропорту Саранска отменены все вылеты и прием самолетов. По предварительным данным, причина — вероятная угроза атаки беспилотников.
СМИ добавляют, что в небе заметили украинский БПЛА.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!