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Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева

Закрыты российские аэропорты

ОБНОВЛЕНО 22:39
1 января 2025, 22:39 3351

Временные ограничения введены также в аэропортах Калуги, Пензы и Саратова, сообщили в Росавиации. Предварительная причина — украинские БПЛА в небе.

*** 22:23

В Республике Мордовия (Россия) вечером 1 января объявили режим «Ковер», сообщает издание Baza.

В аэропорту Саранска отменены все вылеты и прием самолетов. По предварительным данным, причина — вероятная угроза атаки беспилотников.

СМИ добавляют, что в небе заметили украинский БПЛА.

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