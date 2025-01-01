Пьяный польский военный открыл стрельбу вблизи границы с Беларусью

Солдат польской армии открыл стрельбу из служебного оружия в общественном месте села Мельник, расположенного в нескольких километрах от границы с Беларусью. Об этом рассказал представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа телеканалу Polsat. Сведений о пострадавших не поступало.

"Эту информацию нам сообщили по телефону экстренных служб, - заявил Крупа. - Из сообщения следовало, что мужчина вел стрельбу в общественном месте".

Военный чиновник подчеркнул, что солдат, о котором идет речь, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он уже арестован сотрудниками военной жандармерии.

Как выяснилось позже, виновником инцидента стал солдат 18-й механизированной дивизии, расквартированной вблизи границы с Республикой Беларусь для оказания содействия польским пограничникам в охране границы. Военнослужащий самовольно покинул расположение полевого лагеря со служебным оружием на руках. Он совершил несколько выстрелов в сторону гражданского автомобиля, после чего скрылся в ближайшем лесу, где и был обнаружен военной жандармерией.