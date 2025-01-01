Почерк ИГИЛ

В Соединенных Штатах в новогоднюю ночь произошел один из самых кровавых терактов за последние годы. Почерк «Исламского государства», о котором в США уже начали забывать. Около 3:15 ночи по местному времени в Новом Орлеане, штат Луизиана, в большую толпу, отмечавшую Новый год в историческом центре города на Бурбон-стрит, врезался пикап, стараясь задавить как можно больше людей. После того как машина остановилась, водитель вышел из нее и открыл стрельбу. Бывшие на месте полицейские убили нападавшего. Десять человек погибли в результате теракта, тридцать получили ранения, включая двух полицейских, вступивших в перестрелку.

Автомобиль был арендован в штате Техас 42-летним Шамсудом Дин Джаббаром, который является гражданином США и жителем Техаса. У него имеется криминальное прошлое, связанное с воровством. О мотивах нападавшего можно судить по тому, что на пикапе был установлен черный флаг, что позволяет предварительно предположить, будто он действовал как исламский джихадист. Безусловно, это обстоятельство потребует тщательного изучения последних лет и месяцев жизни террориста, его возможных связей с другими потенциальными носителями экстремистских взглядов. Если подтвердится идеологическая мотивация преступления, можно будет утверждать, что Джаббар возобновил трагическую традицию, которую заложили в 2016 и 2017 году его предшественники.