Почерк ИГИЛ
В Соединенных Штатах в новогоднюю ночь произошел один из самых кровавых терактов за последние годы. Почерк «Исламского государства», о котором в США уже начали забывать.
Около 3:15 ночи по местному времени в Новом Орлеане, штат Луизиана, в большую толпу, отмечавшую Новый год в историческом центре города на Бурбон-стрит, врезался пикап, стараясь задавить как можно больше людей. После того как машина остановилась, водитель вышел из нее и открыл стрельбу. Бывшие на месте полицейские убили нападавшего. Десять человек погибли в результате теракта, тридцать получили ранения, включая двух полицейских, вступивших в перестрелку.
Автомобиль был арендован в штате Техас 42-летним Шамсудом Дин Джаббаром, который является гражданином США и жителем Техаса. У него имеется криминальное прошлое, связанное с воровством.
О мотивах нападавшего можно судить по тому, что на пикапе был установлен черный флаг, что позволяет предварительно предположить, будто он действовал как исламский джихадист. Безусловно, это обстоятельство потребует тщательного изучения последних лет и месяцев жизни террориста, его возможных связей с другими потенциальными носителями экстремистских взглядов.
Если подтвердится идеологическая мотивация преступления, можно будет утверждать, что Джаббар возобновил трагическую традицию, которую заложили в 2016 и 2017 году его предшественники.
28 ноября 2016 года 18-летний студент Университета Огайо, беженец из Сомали Абдул Разак Али Артан сбил на своем автомобиле несколько человек на тротуаре возле здания инженерного факультета университета, а затем, выйдя из машины, набросился с ножом на людей. Находившийся неподалеку полицейский застрелил террориста. Ранено было одиннадцать человек. Расследование показало, что парень был под воздействием пропаганды ИГИЛ.
31 октября 2017 года 29-летний Сайфулла Саипов, выходец из Узбекистана, прибывший в США по грин-карте, намеренно сбивал своим пикапом людей на велодорожке в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке, а затем врезался в школьный автобус. Когда он выскочил из машины с криками «Аллаху акбар», его ранил полицейский. Террорист был задержан, он был также сторонником ИГИЛ. В результате нападения погибло восемь человек, 12 получили ранения.
Нынешний теракт, превзошедший предыдущие нападения радикальных исламистов, произошел почти десять лет спустя после «расцвета» ИГИЛ и глобальной популярности этой террористической организации. Где и почему Джаббар заразился идеей убивать, предстоит выяснить следствию. Для структур, занимающихся национальной безопасностью США, это серьезный вызов: не расслабились ли они раньше времени, наблюдая стремительный закат «Исламского государства», с 2019 года ушедшего в глубокое подполье.