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Маск рассказывает британцам, за кого им голосовать

1 января 2025, 23:41 631

Американский предприниматель Илон Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является «единственной надеждой».

Ранее лидер партии Найджел Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.

«Голосуйте за партию Reform. Она является единственной надеждой», - написал Маск в социальной сети Х.

В конце декабря Фараж заявил, что Маск оказывает огромную помощь британской правопопулистской партии Reform UK в политической борьбе, особенно в привлечении молодого электората.

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