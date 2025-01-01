Маск рассказывает британцам, за кого им голосовать

Американский предприниматель Илон Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является «единственной надеждой».

Ранее лидер партии Найджел Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.

«Голосуйте за партию Reform. Она является единственной надеждой», - написал Маск в социальной сети Х.

В конце декабря Фараж заявил, что Маск оказывает огромную помощь британской правопопулистской партии Reform UK в политической борьбе, особенно в привлечении молодого электората.