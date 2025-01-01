Эрдоган сделал комплимент женщине, сказавшей, что он постарел

Видеофрагменты диалога президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с пожилой женщиной «социального городка» в Стамбуле вызвали широкий интерес в турецком обществе и стали обсуждаемыми в социальных сетях. Турецкий лидер с юмором ответил на замечание гражданки страны о том, что он «заметно постарел».

Эрдоган накануне встретился с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. Турецкий лидер пообщался с постояльцами, вручил им подарки. Разговор турецкого лидера с пожилыми женщинами, его шутливые высказывания, комплименты и советы по здоровью вызвали широкий интерес в СМИ, а также стали обсуждаться в социальных сетях.

Так, одна из женщин сначала не узнала Эрдогана, а позже, поняв, что перед ней сидит президент республики, сказала: «О! Но он постарел».

Турецкий лидер сразу же ответил на реплику женщины: «Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем».

Эрдоган также осыпал комплиментами женщину, которая сообщила, что вернулась из Германии.

«Посмотрите на эту красавицу!» - сказал он.