Возле башни Трампа взорвался электромобиль Tesla: Подозревают теракт

Во время детонации автомобиля Cybertruck один человек погиб (предварительно, водитель) и ещё 7 пострадали, сообщают американские СМИ.

Водитель электрокара припарковался возле вестибюля здания Трампа, а затем произошёл оглушительный взрыв. Осколками стёкол и обломками разлетевшейся Tesla задело проходивших мимо людей, ранены 7 человек. На месте происшествия были обнаружены трубки, следы химических веществ и порох от фейерверков. В ФБР заявили, что в инциденте участвовала группа от 2 до 5 человек. Ведётся расследование инцидента.