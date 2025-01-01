Возле башни Трампа взорвался электромобиль Tesla: Подозревают теракт
Во время детонации автомобиля Cybertruck один человек погиб (предварительно, водитель) и ещё 7 пострадали, сообщают американские СМИ.
Водитель электрокара припарковался возле вестибюля здания Трампа, а затем произошёл оглушительный взрыв. Осколками стёкол и обломками разлетевшейся Tesla задело проходивших мимо людей, ранены 7 человек. На месте происшествия были обнаружены трубки, следы химических веществ и порох от фейерверков. В ФБР заявили, что в инциденте участвовала группа от 2 до 5 человек. Ведётся расследование инцидента.
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Рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Об этом сообщило издание Daily Mirror.
«Мой друг, который делал фейерверк-шоу Grucci в Лас-Вегасе, только что написал мне, что у Trump Tower в Вегасе произошел огромный взрыв», — цитируют журналисты одного из пользователей соцсети X.
Также появилось видео с места событий: на кадрах можно увидеть горящий Cybertruck. Что стало причиной взрыва и последующего возгорания, в данный момент выясняется.
Полиция сообщает, что водитель автомобиля погиб.
January 1, 2025