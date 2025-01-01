Оппонент Орбана потребовал провести досрочные выборы

Петер Мадьяр, который является оппонентом премьера Венгрии Виктора Орбана, призвал провести досрочные парламентские выборы. Пока что они запланированы на 2026 год.

"Пусть будут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу", - обратился Мадьяр к Орбану в своей новогодней речи.

Bloomberg подчеркивает, что партия Орбана "Фидес" уступает в рейтингах новой партии Мадьяра "Тиса", которая была создана в апреле прошлого года. Несколько опросов, проведенных во второй половине 2024 года, показали, что "Тиса" имеет значительное преимущество над правящей партией.

Как напоминает издание, поддержка "Фидес" падает, потому что слабый экономический рост и высокая инфляция подорвали доверие к управлению экономикой Орбаном. Также на рейтинги повлияли громкие скандалы при участии партии. Но Орбан рассчитывает на подъем экономики в этом году, чтобы повысить свои шансы на выборах.