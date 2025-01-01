Палестинцы обиделись на «Аль-Джазиру»

Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) приостанавливают вещание катарского телеканала Al Jazeera на территории Палестины, сообщает агентство WAFA.

Решение было принято комитетом, в состав которого входят сотрудники МВД, Министерства культуры и Министерства коммуникаций Палестины. Чиновники пришли к мнению, что телеканал «неоднократно транслировал репортажи провокационного характера». Они уверены, что он распространял недостоверную информацию и призывы к восстанию против ПНА.

Деятельность офиса телеканала в Рамалле будет заморожена.