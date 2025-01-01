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Основатель «Хезболлы»: «Я за Эрдогана и за Азербайджан»

02:06 1285

Бывший генеральный секретарь и один из основателей ливанской «Хезболлы» Субхи аль-Туфайли заявил, что ливанское движение вело в Сирии войну не против террористов ИГИЛ, а против сирийского народа.

«Воевали ли мы в Сирии против местных суннитов или против ИГИЛ? Нет, все знают, что мы воевали там с суннитами», — заявил бывший руководитель «Хезболлы», отметив, что ливанское движение также расправлялось в Сирии с мирными жителями.

Аль-Туфайли отметил, что Иран, «Хезболла» и Россия вели боевые действия против сирийской оппозиции, используя борьбу против ДАЕШ в качестве повода: «Затем пришли русские воевать со всеми, кроме ИГИЛ, также, как и остальные».

Стоит отметить, что основатель и первый генсек «Хезболлы» с самого начала выступал против участия организации в войне на стороне режима Асада и Ирана. В 2020 году аль-Туфайли назвал воюющих за Асада людей «солдатами в крестовом походе против мусульманских детей».

В 2020 году Субхи аль-Туфайли поддержал позицию турецкого президента Эрдогана в разгар Второй Карабахской войны и раскритиковал Иран за «хитрую» позицию:

«На данный момент Армения является оккупантом. Остановить (конфликт) - значит сохранить оккупацию. Переговоры идут уже 30 лет, и что? Получается, что они тоже за оккупацию. Многие спрашивают меня, за Эрдогана ли я? Да. В этом вопросе я за Эрдогана. И я был за Эрдогана, когда он изгонял французов из Ливии. Также я с Эрдоганом в отношении Азербайджана», - заявил тогда основатель «Хезболлы».

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