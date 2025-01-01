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Кровавая трагедия в Черногории: Власти обсуждают запрет оружия

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02:09 1020

В результате стрельбы в баре черногорского Цетине погибли не менее 10 человек, сообщает Deutsche Welle. Сообщается, что мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих.

Погибло не менее 10 человек, в том числе двое детей, сообщил министр внутренних дел страны Данило Саранович. Еще несколько человек ранены. По данным DW, стрельбе предшествовала драка в ресторане.

В полиции полагают, что причиной стрельбы была не мафиозная разборка, а обычный бытовой конфликт. Стрелок ударился в бега, на его поимку брошены «все силы МВД», рассказал журналистам Саранович. Правительство Черногории на экстренном телефонном совещании приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура. Премьер-министр страны Милойко Спаич в прямом телеэфире из медицинского центра назвал случившееся «ужасной трагедией».

Власти Черногории обсудят полный запрет на владение оружием после массовой стрельбы, заявили в кабмине республики.

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