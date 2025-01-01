Французов погнали отовсюду

Премьер-министр Cенегала Усман Сонко объявил о закрытии всех иностранных военных баз в стране в самом ближайшем будущем. Прежде всего это касается французского контингента (оно составляет 350 человек) и станет очередным шагом по сокращению – вплоть до полного прекращения – французского военного присутствия в Африке. Собственно, никаких других военных баз в стране и нет. Сенегал – бывшая колония Франции, там проживает на постоянной основе довольно много французов, работают французские компании, так что для кого-то такой шаг по «выдворению» военных мог стать неожиданным. Однако он, на самом деле, давно назревал. Нынешнее правительство Сенегала находится у власти менее года, оно с самого начала заняло жесткую позицию в отношении французского военного присутствия.

Сенегал, как и ряд других стран «Французской Африки» стремится окончательно избавиться от колониального наследия. Французские военные ранее уже покинули Мали, Буркина-Фасо и Нигер, а совсем недавно последний контингент ушел с военной базы Файя в Чаде, где ранее находилось около тысяч французских военных. На выход попросили французов и из Кот-д'Ивуар (там находится 600 французских военных). Пока еще они остаются в Джибути (1500 человек) и Габоне (350 военных), но неизвестно, сколь надолго. Париж в последнее время пытается как-то приостановить падение своего влияния в бывшей «Французской Африке», но удается это пока не очень хорошо. Не помогает даже «признание прошлых ошибок». Так, недавно глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро совершил визит в Чад и Эфиопию, а президент Макрон впервые признал убийство французской армией в 1944 году не менее 400 западноафриканских солдат. Это произошло 1 декабря 1944 года. Тогда западноафриканские солдаты подразделения Tirailleurs Senegalais, которые сражались на стороне Франции против Германии, выступили с протестами против задержек с выплатой жалования, а также против плохих бытовых условий. Французы попросту расстреляли протестный митинг. О самом этом преступлении вообще долгое время ничего не было известно широкой публике. Лишь в 2012 году тогдашний президент Олланд признал сам факт произошедшего. Однако Париж занизил число погибших, утверждая, что их было всего 35. Лишь сейчас признана цифра в 400 человек, а Макрон, делая новое признание, даже произнес слово «бойня». Однако не помогло, и Чад, помимо ликвидации военной базы, заявил о полном прекращении военного сотрудничества с Францией. При том что в самом начале своего президентства Макрон заявлял о намерении реанимировать партнерство с бывшими французскими колониями.

После падения колониальной империи Париж пытался сохранить в бывших колониях экономическое, политическое и военное влияние, что в целом и получило название Françafrique, подразумевая в том числе военное присутствие с целью влияния на тамошние режимы. Однако в последнее время после военных переворотов в ряде стран Африканского Сахеля и на фоне растущих антифранцузских настроений, вплоть до массовых уличных протестов французам приходится отступать. Всего после 2022 года из Мали, Буркина-Фасо и Нигера было коллективно выслано около 4300 французских военных. Что отличает Сенегал от других стран «Французской Африки», так это то, что это единственная страна, разорвавшая военное сотрудничество с Францией, где у власти находится не военное, а гражданское правительство.