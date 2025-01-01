Минобразования Сирии удаляет прославления в адрес семьи Асада и негатив об Османской империи
Министерство образования Сирии объявило о некоторых изменениях в учебной программе и учебниках для учащихся средних школ.
Как сообщает «Голос Турции», из учебной программы удаляются любые похвалы в адрес семьи Асада, а также все фразы, содержащие куфр (неверие). Фраза «ради страны» должна быть заменена на фразу «ради Аллаха».
Уроки на тему национализма заменяются уроками по изучению ислама. В школьных программах должны быть удалены все негативные упоминания об османской эпохе Сирии.
Теория эволюции больше не будет преподаваться, изымаются поэмы шиитских поэтов и стихи, прославляющие панарабизм и династию Асадов.