Евросоюз наказывает Орбана

Венгрия официально лишилась доступа к помощи на сумму более чем €1 млрд евро из фондов Евросоюза из-за продолжающегося спора с Брюсселем по поводу нарушений верховенства закона. Об этом сообщает Brussels Morning со ссылкой на Еврокомиссию.

В 2022 году Европейский союз запустил в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы заблокировать выплаты из-за предполагаемых нарушений верховенства права, которые, как считают в Брюсселе, влияют на «государственные закупки, эффективность действий прокуроров и борьбу с коррупцией в Венгрии». Будапешт начал реформы, которые позволили освободить часть средств, но около €19 млрд остаются замороженными.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила польскому агентству PAP, что выплата Венгрии более половины средств из фондов зависела от исполнения требований Европейского совета в области демократии и верховенства права. €1,04 млрд — это первый транш из общей суммы. Еврокомиссия в июле 2024 года опубликовала пятый ежегодный отчет о верховенстве права в июле 2024 года. В нем говорится, что Венгрия не соответствует демократическим стандартам ЕС, особенно в вопросах, связанных с коррупцией, финансированием политических партий, конфликтами интересов и независимостью СМИ.

Будапешт считает, что выполнил предъявленные ему требования. Орбан пообещал бороться за средства, «которые принадлежат нам».