Умер «черный полковник» Виктор Алкснис

Советский и российский политик Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Черный полковник», который вел Алкснис, со ссылкой на его дочь Ирину.

Дочь уточнила, что в ночь на 30 декабря у ее отца случился геморрагический инсульт, он впал в кому. Алкснис рассказывал, что в 2019 году у него обнаружили рак предстательной железы.

Виктор Алкснис — полковник авиации, депутат Госдумы в 2000-2007 годах. В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР. Получил известность как противник распада Советского Союза, в августовском путче 1991 года поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), которые выступили против политики президента СССР Михаила Горбачева. В СМИ Алкснис получил прозвище «Черный полковник».

В октябре 1992 года Алкснис уехал в Россию из Латвии, где, по его словам, против него завели дело по статье об «измене Родине» за «депутатскую и политическую деятельность, направленную против выхода Латвии из состава СССР». С тех пор он был персоной нон грата в этой стране. В 2005 году Алкснису запретили въезд в Украину после выступления на митинге в Севастополе, на котором он заявил, что Крым должен войти в состав России. В феврале 2022-го Алкснис поддержал вторжение России в Украину.