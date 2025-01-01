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Маск считает «госизменой» решение Байдена

09:42 2443

Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что уходящая администрация Белого дома под руководством президента Джо Байдена совершила акт «государственной измены». Такое заявление бизнесмен сделал в ответ на комментарий одного из пользователей соцсети X о том, что действующие власти открыли границы для мигрантов путем продажи строительных материалов для возведения стены на границе с Мексикой и демонтажа заграждений с колючей проволокой.

«Сто процентов государственная измена», — написал Маск на странице в соцсети.

В начале декабря издание Daily Wire сообщило, что администрация Байдена распродает материалы для стены на госаукционе, чтобы помешать избранному президенту США Дональду Трампу возобновить строительство. Стартовая цена партии стальных материалов составляла $5. Позже The Hill со ссылкой на директора по коммуникациям переходной команды Стивена Чунга написала, что суд Техаса удовлетворил иск политика и запретил распродажу.

Reuters писал, что Дональд Трамп после инаугурации намерен усилить иммиграционный контроль. По словам собеседников агентства, республиканец планирует отправить военных Нацгвардии на границу и ввести режим ЧП.

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