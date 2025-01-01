Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых
В результате стрельбы в ночном клубе «Амазура» в Нью-Йорке 11 человек получили ранения. Об этом сообщает The Mirror US.
На место происшествия вызвали 10 машин скорой помощи и дополнительные экипажи полиции для работы на втором этаже клуба.
Правоохранители подозревают, что в стрельбе мог быть замешан белый BMW. Место происшествия перекрыто. Полицейские расширили зону осмотра, обнаружив гильзы.
В ночь на 1 января в Новом Орлеане мужчина намеренно въехал на автомобиле в толпу праздновавших Новый год. По последним данным, погибли не менее 15 человек, десятки получили ранения. По словам начальника полиции Энн Киркпатрик, после наезда злоумышленник стрелял в полицейских и ранил двоих из них, после чего он был убит ответным огнем. Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что нападавший - гражданин Соединенных Штатов 42 лет по имени Шамсуд Д. В его машине нашли флаг террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и два самодельных взрывных устройства, которые были обезврежены. Есть основания предполагать, что нападавший действовал не в одиночку, добавили в ФБР. Его предполагаемые связи с террористическими организациями изучаются.
В тот же день в Лас-Вегасе один человек погиб, семь получили ранения в результате взрыва электропикапа Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, возле 64-этажного отеля Trump International Hotel. По информации ABC News, полиция рассматривает случившееся как возможный теракт. По данным полицейских, после того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, из машины начал выходить дым, а затем произошел мощный взрыв. Находившийся в автомобиле человек погиб.