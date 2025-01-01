Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых

В результате стрельбы в ночном клубе «Амазура» в Нью-Йорке 11 человек получили ранения. Об этом сообщает The Mirror US.

На место происшествия вызвали 10 машин скорой помощи и дополнительные экипажи полиции для работы на втором этаже клуба.

Правоохранители подозревают, что в стрельбе мог быть замешан белый BMW. Место происшествия перекрыто. Полицейские расширили зону осмотра, обнаружив гильзы.