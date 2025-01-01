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ЧП с российским самолетом

10:20 2227

Самолет Airbus 321A российской авиакомпании «Сибирь», прибывший в четверг утром из Москвы в Норильск (Красноярский край), выкатился за взлетно-посадочную полосу при развороте после посадки в аэропорту, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 08:00 (04:00 мск) в международном аэропорту Норильск им. Н.Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», - цитирует Интерфакс сообщение.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета находились 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов.

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