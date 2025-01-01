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Мигрантам в России «закручивают гайки»

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С 5 марта в России вступит в силу закон, согласно которому полицейские в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы. Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, полицейские смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.

Сотрудники МВД с 5 марта также смогут осуществлять наблюдение за иностранными гражданами в этом режиме, в том числе с использованием технических средств. Полиция будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.

Также в России с 5 марта начнет действовать миграционный «режим высылки» иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Для них ограничиваются отдельные права и свободы, к ним также применяются меры федерального госконтроля в сфере миграции.

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