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В Казахстане теперь пожизненное за наркопреступления

11:07 572

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ранее одобренный парламентом, ужесточающий ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

«Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что закон сохранил жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы в организациях образования, среди несовершеннолетних лиц, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Закон также ужесточил уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков. Если ранее за эти преступления им грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, то теперь для них предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

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