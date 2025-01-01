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72 беспилотника запустили по Украине

11:16 431

В ночь на 2 января российские войска атаковали Украину 72 ударными беспилотниками типа Shahed и других типов. 47 дронов удалось уничтожить, 24 не достигли своих целей, еще 1 находится в воздухе, сообщают Воздушные цели ВСУ.

«По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА – в воздухе!» - говорится в сообщении украинских военных.

Сообщается, что россияне запускали дроны с направлений российских городов Брянск, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Тем временем Министерство обороны России утверждает, что за ночь над пятью областями РФ были сбиты 13 украинских беспилотников. В сообщении министерства говорится, что по четыре беспилотника были сбиты над Брянской и Курской областями, три — над Белгородской областью и по одному — над Воронежской и Калужской областями. О последствиях на земле министерство ничего не говорит. 

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