Асада отравили?

Свергнутый и сбежавший в Москву бывший президент Сирии Башар Асад якобы был отравлен в результате покушения, пишут турецкие СМИ со ссылкой на британскую газету The Sun.

The Sun со ссылкой на российские источники утверждает, что Башар Асад был отравлен в Москве. Экс-президент обратился за медицинской помощью, как только начал «сильно кашлять и задыхаться». «Есть все основания полагать, что было совершено покушение», - уверяет источник британского издания.

Когда приехали врачи, состояние бывшего сирийского президента ухудшалось. Пока медики оказывали Асаду первую помощь, поступило указание лечить его дома, не помещать в медицинское учреждение.

В понедельник состояние Асада стабилизировалось. Анализы показали, что в его организме якобы был яд.

The Sun не упомянула при этом ни одного официального источника этого сообщения.