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В Европе, кажется, начинаются проблемы с газом

11:48 2211

В Евросоюзе сокращаются запасы газа на фоне прекращения транзита российского топлива через Украину, сообщает Bloomberg.

В этих условиях несколько стран Центральной Европы, которые полагались на российские энергоресурсы, будут вынуждены искать более дорогой газ в других местах, говорится в публикации.

С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа через Украину. Контракт с «Нафтогазом», действовавший пять лет, не был продлен украинской стороной, которая объяснила это решение национальными интересами и безопасностью.

Газопровод из России через Украину выходит на территорию Словакии, которая хотела по-прежнему получать российский газ и требовала от Украины продлить действие соглашений. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил потери Евросоюза от остановки транзита российского газа Украиной в 60–70 миллиардов евро в год.

По оценкам экспертов, Братислава сможет продержаться без российских поставок два-три месяца за счет больших запасов газа в подземных хранилищах.

Остановка транзита через Украину, по мнению аналитиков, нанесет наибольший удар по молдавскому рынку. Вместе с тем Кишинев переключился на поставки электроэнергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской ГРЭС, которая работала на российском газе. В январе Румыния обеспечит до 62% потребностей молдавского рынка в электроэнергии, сообщила молдавская госкомпания Energocom.

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